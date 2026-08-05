Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La reciente visita de Guillermo Alfonso Jaramillo a Ibagué, donde presentó de forma oficial el proyecto del Hospital Materno Infantil, se convirtió en un escenario clave para conocer sus planes políticos tras la inminente salida del Ministerio de Salud con el cambio de Gobierno. Aunque durante su intervención Jaramillo no confirmó ninguna candidatura específica, sí manifestó de manera contundente su compromiso con el ejercicio político en Colombia. Según sus palabras, su futuro dependerá en gran parte de las decisiones que adopte el Pacto Histórico, colectividad de la que es miembro activo.

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Jaramillo, quien fue alcalde de Ibagué y gobernador del Tolima, expresó que sus próximos años estarán enfocados en impulsar el cambio y la transformación que, en su opinión, el país necesita. Aclaró que la medicina, disciplina en la que sobresalió como cirujano cardiovascular pediátrico, ya hace parte del pasado. De acuerdo con Jaramillo, por razones de edad, no contempla regresar a los quirófanos, reconociendo así el cierre de una etapa que lo definió durante décadas.

En medio de especulaciones sobre una eventual aspiración a la Gobernación del Tolima en 2027, el dirigente político explicó que aún es temprano para tomar una determinación concreta. Planteó que primero se debe llevar a cabo un proceso de reorganización interna dentro del Pacto Histórico, y solo después se definirán las candidaturas para los comicios regionales. Jaramillo subrayó que su principal objetivo inmediato será preparar las elecciones de alcaldías, gobernaciones, asambleas y concejos que se disputarán el próximo año, al mismo tiempo que insistió en la urgencia de empezar a trabajar en la recuperación de la Presidencia en 2030.

Frente a la competencia política en el Tolima, especialmente hacia los sectores tradicionales del departamento, Jaramillo puntualizó que el debate será de modelos de gobierno, no de nombres personales. Reiteró su respaldo a las reformas impulsadas durante la administración de Gustavo Petro, como la modificación del sistema de salud, la ampliación del acceso a la educación superior, la reforma agraria y el fortalecimiento de los hospitales públicos. De acuerdo con su visión, estas banderas serán el eje de la agenda política que defenderá en los años venideros.

Jaramillo no desaprovechó la ocasión para marcar distancia respecto de sus opositores, criticando que estos defienden intereses particulares por encima de las necesidades de la población tolimense. Finalmente, reivindicó su trayectoria como gobernador del Tolima, alcalde de Ibagué, congresista y ministro, recalcando que siempre ha trabajado con transparencia y rechazando cualquier uso indebido de sus cargos públicos para enriquecer su patrimonio. Aunque no oficializó una candidatura, dejó en claro que seguirá siendo protagonista en la política del Tolima y en el fortalecimiento del proyecto colectivista del petrismo en la región.

¿Guillermo Alfonso Jaramillo confirmó si será candidato a la Gobernación del Tolima en 2027?

Guillermo Alfonso Jaramillo no confirmó de manera oficial si será candidato a la Gobernación del Tolima en 2027. Según sus declaraciones recogidas durante la visita a Ibagué, cualquier aspiración dependerá de los procesos internos y decisiones que tome el Pacto Histórico, además de la reorganización política que adelantarán antes de definir candidaturas.

¿Cuáles son las banderas políticas que defenderá Guillermo Alfonso Jaramillo tras dejar el Ministerio de Salud?

Jaramillo expresó su apoyo a las principales iniciativas promovidas durante el gobierno de Gustavo Petro, entre las que destacan la reforma al sistema de salud, la mejora del acceso a la educación superior, la reforma agraria y el fortalecimiento de los hospitales públicos. Estas serán las bases del proyecto político que planea respaldar en los próximos años, según sus propios anuncios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.