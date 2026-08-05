Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La hija de Gustavo Petro tomó el micrófono al finalizar el acto realizado en Soacha y dedicó unas palabras al mandatario, quien está próximo a concluir su periodo presidencial.

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Antonella Petro acaparó la atención en el último evento público presidido por su padre, Gustavo Petro, que se llevó a cabo en el parque principal de Soacha, Cundinamarca. Este acto se realizó en la tarde y noche del martes 4 de agosto, como parte de la despedida del actual presidente de la República. La presencia de su familia y la intervención de su hija Antonella aportaron un matiz emotivo al evento, al destacar no solo la dimensión política sino también la personal del mandatario a pocos días de finalizar su gestión.

El evento, denominado Gran Festival por la Defensa de la Educación Pública, citó a estudiantes, profesores, familias, organizaciones sociales y funcionarios del Gobierno nacional para presentar un balance de las políticas educativas desarrolladas durante el mandato de Petro. De acuerdo con lo informado por el periódico El Diario, el encuentro incluyó una agenda compuesta por presentaciones culturales y musicales, lo que permitió combinar la reflexión sobre la educación con muestras artísticas.

Durante la jornada, el Ministerio de Educación dio a conocer los avances en materia de gratuidad universitaria, el fortalecimiento financiero de las instituciones educativas públicas, mejoras en la infraestructura de colegios y universidades, así como iniciativas enfocadas en facilitar el acceso de los jóvenes de diversas regiones a la educación superior. Según la información descrita en El Diario, el ministro de Educación, Daniel Rojas, integró la comitiva de funcionarios que acompañaron al presidente en el cierre de su mandato.

En la programación artística figuraron agrupaciones reconocidas como el Binomio de Oro, Los Corraleros de Majagual, Los de la Piña y otros talentos locales, lo que aportó variedad y cercanía a la jornada. Sin embargo, sobre el final, fue Antonella Petro quien se robó parte de la atención. Tras la intervención de su padre, la joven solicitó el micrófono y expresó: “Lo digo orgullosamente: se llama Gustavo Petro y fue nuestro presidente”. Su frase generó aplausos y culminó en un abrazo con el jefe de Estado, un momento que se volvió viral en plataformas digitales, suscitando múltiples reacciones tanto de apoyo como de crítica.

Así, la despedida pública del presidente Petro en Soacha estuvo marcada tanto por el análisis de su gestión en educación como por el componente familiar aportado por Antonella, en vísperas de la entrega del poder programada para el próximo 7 de agosto.

¿Qué dijo la hija de Gustavo Petro en el último acto público de su padre?

En el cierre del evento en Soacha, Antonella Petro expresó desde la tarima: “Lo digo orgullosamente: se llama Gustavo Petro y fue nuestro presidente”. Estas palabras, pronunciadas al final del acto, generaron aplausos entre los presentes y representaron un emotivo reconocimiento familiar en la despedida del mandatario.

¿En qué consistió el Gran Festival por la Defensa de la Educación Pública organizado en Soacha?

El Gran Festival por la Defensa de la Educación Pública fue convocado para hacer un balance de las políticas educativas impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro. Según El Diario, el evento reunió a estudiantes, profesores, familias, organizaciones sociales y autoridades, con actividades artísticas e intervenciones que destacaron avances como la gratuidad universitaria, mejoras en infraestructura y acceso a la educación superior.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.