Gustavo Petro está a horas de salir de la presidencia y ha usado varios de sus discursos recientes para criticar al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y para insistir en que su elección no fue legítima. Incluso, esta semana aseguró que se dio un fraude porque, supuestamente, en el exterior hubo casos de personas que votaron 7 veces.

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En esa línea, Vicky Dávila alertó sobre lo que sería un plan de Petro para tumbar el gobierno de De la Espriella y no dejar que termine sus cuatro años de administración.

“Petro está cocinando algo. A 2 días de tener que entregar la presidencia, dice que el presidente electo Abelardo De La Espriella no va a durar 4 años y que lo van a sacar del poder. Eso se llama golpe de Estado”, afirmó la periodista y presidenta de Semana.

Sumado a esto, hizo un llamado para que sean los militares y la ley quienes frenen cualquier “plan macabro de Petro y sus secuaces”.

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Esta alerta fue publicada por Vicky Dávila con un video en el que aparece el mismo Petro diciendo que De la Espriella no terminará su periodo presidencial.

“Incluso no duraría los cuatro años de gobierno, sino que la población colombiana lo haría renunciar”, afirmó el saliente mandatario.

Este es el video que publicó Dávila con el mensaje:

Petro está cocinando algo. A 2 días de tener que entregar la presidencia, dice que el presidente electo Abelardo De La Espriella no va a durar 4 años y que lo van a sacar del poder. Eso se llama GOLPE DE ESTADO. Militares y ley para contener cualquier plan macabro de Petro y… pic.twitter.com/Kv3sV3ulbe — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 5, 2026

¿A qué se debe el conflicto entre Vicky Dávila y Gustavo Petro?

La relación entre Gustavo Petro y la periodista Vicky Dávila representa uno de los pulsos más intensos e influyentes entre el poder político y el periodismo de opinión en la historia reciente de Colombia. A lo largo de la última década, lo que comenzó como cruces verbales en estudios de radio y redes sociales se transformó en una confrontación sistemática que redefinió los límites entre la fiscalización prensa-gobierno y la trinchera política electoral.

(Vea también: Vicky Dávila respondió a Petro y su intención de frenar posesión de De la Espriella: “Caterva de corruptos”)

Los primeros roces: La pugna en la radio y el entorno digital (2018 – 2021)

El origen de la tensión se remonta a los años previos a la llegada de Petro a la Casa de Nariño. Mientras Petro ejercía como líder de la oposición en el Senado y candidato presidencial, Dávila —primero al frente de los micrófonos de La W y posteriormente desde la dirección de Revista Semana— mantuvo una postura incisiva frente a las propuestas e inconsistencias del dirigente de izquierda.

Durante este periodo, las discusiones se hicieron frecuentes en la red social X (antes Twitter). Petro cuestionaba la independencia periodística de Dávila, señalándola de responder a agendas de grupos económicos, mientras que la comunicadora reaccionaba denunciando intentos de estigmatización y hostigamiento contra el libre ejercicio del periodismo por parte del entonces candidato y su militancia.

La campaña de 2022: Las “Petrograbadas” y la fractura definitiva

El punto de no retorno en la relación ocurrió durante la recta final de la contienda presidencial de 2022. La Revista Semana, bajo la dirección de Dávila, filtró horas de grabaciones internas del equipo de campaña del Pacto Histórico, conocidas en la opinión pública como las “Petrograbadas”.

El contenido: los videos expusieron discusiones estratégicas de asesores cercanos a Petro para “neutralizar” o “destruir” políticamente a rivales de centro y derecha como Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria.

los videos expusieron discusiones estratégicas de asesores cercanos a Petro para “neutralizar” o “destruir” políticamente a rivales de centro y derecha como Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria. La reacción: mientras Petro catalogó las filtraciones como un espionaje ilegal promovido para sabotear su candidatura, la revista las defendió como un ejercicio de auditoría e interés público sobre los métodos políticos del equipo que aspiraba al poder.

El periodo de gobierno: Las grandes investigaciones periodísticas (2022 – 2024)

Tras la victoria de Petro en las urnas y su llegada a la Presidencia en agosto de 2022, el enfrentamiento escaló a nivel institucional. Semana lideró los informes más críticos del cuatrienio:

El caso Nicolás Petro (2023): Dávila publicó la reveladora entrevista a Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro Burgos, donde se denunció el presunto ingreso de dinero ilícito a la campaña presidencial en el Caribe. Este hecho desencadenó la posterior imputación de la Fiscalía contra el hijo del mandatario. Los audios de Armando Benedetti (2023): la revelación de grabaciones filtradas del exembajador en Venezuela, en las que insinuaba irregularidades en la financiación de la campaña por $15.000 millones de pesos, desató la primera gran crisis del gabinete presidencial.

Frente a estos golpes mediáticos, el presidente acusó repetidamente a Dávila y al medio que dirigía de orquestar un “golpe blando” para deslegitimar su mandato y frenar las reformas sociales en el Congreso.

De la trinchera informativa al terreno electoral (2024 – 2026)

La narrativa de confrontación personal cruzó la frontera periodística a finales de 2024, cuando Vicky Dávila anunció su renuncia a la dirección de Revista Semana para oficializar su aspiración a la Presidencia de la República.

La periodista argumentó que su decisión obedeció a la necesidad de “defender la democracia y las libertades” amenazadas, según su visión, por el modelo del “Gobierno del Cambio”. Esta transición confirmó las sospechas manifestadas durante años por el mandatario y sus seguidores, quienes sostuvieron que la comunicadora había utilizado el micrófono y las portadas del medio como plataforma de lanzamiento para su proyecto político personal.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.