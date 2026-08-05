Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali se prepara para recibir uno de los eventos políticos más relevantes del país: la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para el 7 de agosto. Este suceso es especialmente significativo, ya que por primera vez en muchos años la ceremonia de transmisión de mando no se realizará en Bogotá, sino en la capital del Valle del Cauca, convirtiendo a la ciudad en epicentro de la atención nacional e internacional, según información recogida por 90minutos.co.

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La decisión de elegir Cali como sede es parte de la estrategia del nuevo Gobierno para descentralizar los actos oficiales, comenzando así a cumplir una de sus principales promesas: llevar el poder político a regiones fuera de Bogotá. El propio Gobierno ha destacado que esta medida busca reafirmar su compromiso con una administración más cercana a todos los territorios del país.

Con el objetivo de garantizar la seguridad del evento, las autoridades han implementado un extenso plan logístico y de protección. Se espera la llegada de delegaciones oficiales, representantes diplomáticos e invitados especiales provenientes de diferentes partes del país y del exterior. De acuerdo con declaraciones citadas por 90minutos.co, Alejandro Eder, alcalde de Cali, resaltó un significativo aumento en la presencia de la fuerza pública: “ya tenemos más de 11,000 uniformados de la fuerza pública cuidando nuestra ciudad y en los entornos. Normalmente en Cali tenemos 6,000 efectivos de la policía, 6,200. Hoy ya tenemos 11,000. Tenemos blindados los ingresos a Cali”.

Este operativo se ha extendido también a municipios vecinos y departamentos circundantes, con el fin de reforzar la tranquilidad en toda la región, una labor coordinada entre la Gobernación y la Alcaldía de Cali. Además, el uso de drones estará restringido en Cali, Yumbo, Jamundí, Candelaria y Palmira desde el miércoles 5 de agosto al mediodía hasta el sábado 8 de agosto al mediodía, como parte de las medidas preventivas para asegurar la seguridad del evento.

Para incentivar la colaboración ciudadana, las autoridades han dispuesto una recompensa conjunta de 500 millones de pesos para quienes brinden información relevante sobre posibles amenazas de seguridad, especialmente frente a la alerta de ataques terroristas. Todo esto hace parte de un conjunto de medidas excepcionales, que se han diseñado pensando en la protección de los asistentes y en la garantía del desarrollo pacífico de la ceremonia presidencial en Cali.

¿Por qué la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se realizará en Cali y no en Bogotá?

De acuerdo con 90minutos.co, la elección de Cali como escenario de la posesión de Abelardo de la Espriella responde a una decisión política del nuevo Gobierno para descentralizar actos oficiales, acercando el poder a distintas regiones del país e iniciando así el cumplimiento de una de sus promesas principales.

¿Cuáles son las principales medidas de seguridad establecidas para la posesión presidencial en Cali?

Según el alcalde de Cali, Alejandro Eder, la ciudad contará con más de 11,000 uniformados y una vigilancia redoblada en los accesos. Además, se restringirá el uso de drones en municipios cercanos y habrá una recompensa de 500 millones de pesos para quienes aporten información que ayude a prevenir atacantes o riesgos durante el evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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