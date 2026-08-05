Un conductor que prestaba servicios mediante una plataforma digital de transporte fue víctima de un violento hurto en Bogotá, luego de aceptar una carrera que terminó en un secuestro. La víctima fue amarrada de pies y manos, abandonada en una zona boscosa cercana al río Fucha y despojada de su camioneta, que posteriormente fue recuperada por las autoridades.

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El caso fue confirmado por la Policía Metropolitana de Bogotá, que informó además sobre la captura de uno de los presuntos responsables.

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De acuerdo con la información oficial, el conductor recogió a un supuesto pasajero en la localidad de Los Mártires, quien solicitó un recorrido con destino a San Cristóbal.

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Sin embargo, durante el trayecto fue interceptado y reducido por los delincuentes, quienes lo inmovilizaron, le quitaron el control del vehículo y posteriormente lo trasladaron hasta una zona apartada. Según la Policía, los responsables lo dejaron abandonado cerca del río Fucha, donde permaneció atado de pies y manos.

La situación fue advertida por personas que transitaban por el sector, quienes informaron a la línea de emergencias sobre la presencia de un hombre inmovilizado.

Una patrulla de vigilancia acudió al lugar y encontró al conductor, logrando liberarlo y verificar que, pese al violento episodio, no presentaba heridas de gravedad.

Mientras la víctima recibía atención, las autoridades iniciaron un operativo para ubicar la camioneta robada. La búsqueda avanzó gracias a la información suministrada por la comunidad y al sistema de rastreo GPS instalado en la camioneta.

Las labores de seguimiento permitieron localizar el vehículo en un parqueadero público del sector del Restrepo, donde, al parecer, los responsables pretendían ocultarlo para evitar que fuera encontrado. Durante el procedimiento fue capturado uno de los presuntos implicados en el robo.

Posteriormente, la camioneta fue recuperada y entregada nuevamente a su propietario. La Policía Metropolitana de Bogotá informó que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de hurto.

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Las autoridades señalaron que este caso demuestra la importancia de la denuncia ciudadana y del uso de herramientas tecnológicas, como los sistemas de geolocalización, para facilitar la reacción de la Fuerza Pública frente a este tipo de delitos.

Finalmente, la Policía reiteró el llamado a los conductores que prestan servicios mediante plataformas digitales para que adopten medidas de autoprotección y reporten de manera inmediata cualquier situación sospechosa a través de la línea de emergencias 123.

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