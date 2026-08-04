El caso del Chevrolet Spark azul que subieron a un puente peatonal sigue causando revuelo en Bogotá. Después de que fue identificado, multado e inmovilizado, hay repudio, no por la temeraria infracción, sino porque se conoció que el vehículo ya está nuevamente en las calles de la ciudad.

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El concejal Juan David Quintero (Nuevo Liberalismo) dio a conocer la novedad, la cual se tomó con bastante molestia por lo que considera una poca eficacia por parte de la justicia. Al parecer, esto se dio porque el carro fue retenido en Cajicá, pero en el municipio no hay orden judicial y/o administrativo para detenerlo, ya que la infracción se dio en la capital.

¡Absolutamente insólito! 🚨🚨 Soltaron el spark azul y el IMBÉCIL les vio la cara a las autoridades 🤦🏻‍♂️ Este sujeto que fue capaz de subirse a un puente peatonal y poner en riesgo la vida de los ciudadanos, ya está otra vez en las calles. ¿La razón? La ley no le permitió a… https://t.co/bJFBfEOy5s pic.twitter.com/9PLXetWqQE — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) August 4, 2026

El repudio se da por las reiteradas multas que ha tenido el dueño del vehículo, no solo por el incidente del puente peatonal en la avenida carrera 68 con calle 26, sino por unas anteriores en las que, inclusive, se ha grabado mientras se regodea al mofarse de la ley.

“El señor se burla de la autoridad, se sube a un puente peatonal, pone en peligro a los peatones, hace lo que quiere y como Cajicá no tiene competencia, lo dejan como Pedro por su casa”, agregó el concejal.

Finalmente, Quintero pidió al alcalde Carlos Fernando Galán y a las autoridades de movilidad de la ciudad que se apersonen del caso y de los conductores que cometen infracciones en reiteradas ocasiones. Aseguró que se debe modificar el Código Nacional de Tránsito para evitar que se ponga en riesgo la integridad de los ciudadanos y que no haya trabas a la hora de una inmovilización.

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