Miles de usuarios en Bogotá deberán prepararse para una nueva suspensión del servicio de agua. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que realizará trabajos de rehabilitación en la Línea Silencio-Parque Nacional-San Diego, una intervención que obligará a interrumpir el suministro en varios sectores de la ciudad.

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(Vea también: Pico y placa en Bogotá para vehículos de carga mayores a 20 años: cómo aplicará la restricción en agosto de 2026)

Los cortes comenzarán el martes 4 de agosto desde las 11:00 a. m. y el restablecimiento del servicio iniciará de manera gradual sobre el mediodía del miércoles 5 de agosto.

¿Qué localidades tendrán cortes de agua?

Las restricciones afectarán sectores de las localidades de:

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Chapinero.

Usaquén.

Santa Fe.

La Candelaria.

Teusaquillo.

Los Mártires.

Antonio Nariño.

Rafael Uribe Uribe.

En algunos sectores habrá suspensión total del servicio, mientras que en otros se presentará baja presión.

¿Qué barrios estarán sin agua?

Entre los barrios incluidos por la EAAB se encuentran:

Chapinero Central.

Marly.

La Macarena.

Parque Nacional.

La Merced.

Sagrado Corazón.

Chicó Norte.

El Chicó.

El Nogal.

La Cabrera.

Quinta Camacho.

Palermo.

Teusaquillo.

La Soledad.

Ricaurte.

Paloquemao.

Restrepo.

Ciudad Jardín Sur.

Primero de Mayo.

Las Aguas.

La Candelaria.

San Victorino.

Las Cruces.

Veinte de Julio.

Hospital San Carlos.

Además, la suspensión también cobijará otros sectores de Usaquén, Santa Fe, Chapinero, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Los Mártires. La EAAB publicó el listado completo de barrios incluidos dentro del área de intervención.

¿Por qué habrá cortes de agua en Bogotá?

Según la Empresa de Acueducto, la suspensión es necesaria para adelantar trabajos de rehabilitación de la Línea Silencio-Parque Nacional-San Diego.

La entidad explicó que estas obras buscan mejorar el funcionamiento de la red matriz que abastece buena parte del centro, norte y sur de la ciudad.

¿Qué recomienda la EAAB antes del corte?

La empresa hizo varias recomendaciones para reducir las afectaciones durante la suspensión del servicio:

Llenar el tanque de reserva antes del inicio del corte.

Si almacena agua en recipientes, consumirla antes de 24 horas.

Hacer un uso racional del agua, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

En caso de necesidad, clínicas, hospitales y centros de alta concentración podrán solicitar carrotanques a través de la Línea 116.

¿Hasta cuándo durarán las restricciones?

La EAAB informó que el suministro comenzará a normalizarse de forma paulatina desde el mediodía del miércoles 5 de agosto. Sin embargo, el tiempo de recuperación puede variar dependiendo del sector y de las condiciones de la red durante la reactivación del servicio.