Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la medida de restricción vehicular conocida como "pico y placa" juega un papel clave para regular la movilidad y contribuir con la gestión del tráfico en la ciudad. Para el mes de agosto de 2026, los vehículos de carga con más de 20 años de antigüedad deberán seguir condiciones específicas, basadas en el calendario dispuesto por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), entidad oficial encargada de definir estos lineamientos según la información publicada en su sitio web y replicada en portales oficiales de la Alcaldía de Bogotá.

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Durante este periodo, la restricción del "pico y placa" para vehículos de carga antiguos aplica exclusivamente los sábados, en una franja horaria extensa que va desde las 5:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. La circulación se determina por el número final de la placa de cada vehículo, alternando por semanas entre dígitos pares e impares. De acuerdo con el calendario publicado, el sábado 1, 15 y 29 de agosto pueden circular aquellos cuyo número de placa termina en 1, 3, 5, 7 o 9. Para los sábados 8 y 22, la libre circulación está permitida a vehículos cuyas placas finalizan en 0, 2, 4, 6 u 8. Es fundamental tener presente que domingos y festivos la restricción no tiene aplicación, permitiendo la operación habitual de los vehículos.

Adicionalmente, la SDM aclara que de lunes a viernes existe una restricción constante para vehículos de carga mayores a 20 años, sin distinguir el número final de placa. En estos días, no pueden circular entre las 6:00 y las 8:00 de la mañana, ni entre las 5:00 y las 8:00 de la noche. Esta medida apunta tanto a mejorar la circulación vial en horas críticas como a reducir el impacto ambiental generado por automotores antiguos, aunque si bien este aspecto no se desarrolla en el texto suministrado, subraya la importancia del vehículo y el cumplimiento de la normativa.

Para estar siempre actualizado, la recomendación oficial es consultar el calendario emitido por la Secretaría Distrital de Movilidad. Allí podrá encontrar información verificada, con las fechas y códigos que aplican para cada periodo, y así evitar sanciones o contratiempos en sus trayectos dentro de la ciudad.

¿Cómo funciona el pico y placa para vehículos de carga viejos en Bogotá durante agosto de 2026?

La medida de pico y placa en Bogotá para vehículos de carga con más de 20 años de antigüedad establece restricciones según el día y el número final de la placa. Los sábados, se alterna la circulación entre placas impares y pares, en un horario de 5:00 a. m. a 9:00 p. m.; de lunes a viernes no depende de la placa, pero no pueden circular de 6:00 a 8:00 a. m. ni de 5:00 a 8:00 p. m.

¿Qué días no aplica el pico y placa para vehículos de carga mayores a 20 años en Bogotá?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, la restricción de pico y placa para estos vehículos no se aplica los domingos ni los días festivos durante el mes de agosto de 2026, permitiendo que todos los vehículos de carga mayores a 20 años puedan circular con normalidad en esas fechas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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