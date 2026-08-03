Por: Portal Bogotá

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Durante el mes de agosto, Bogotá se convierte en un escenario de aprendizaje y divulgación científica accesible para toda la familia. En esta ocasión, Maloka presenta la experiencia educativa denominada "Ciencias aeroespaciales", la cual se transmitirá en directo el miércoles 5 de agosto de 2026, a las 5:00 p. m., a través de su canal de YouTube. Esta actividad, según la información oficial de Bogotá, hace parte de la iniciativa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' y ofrece entrada gratuita, permitiendo que estudiantes, docentes y ciudadanos interesados participen sin costo.

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La jornada educativa surge bajo el marco del evento 'Astronomía en el Aula', impulsado por Maloka, y se centra en un enfoque STEM+ (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas más otras áreas complementarias), promoviendo la enseñanza mediante retos, la investigación activa y el desarrollo de soluciones innovadoras desde las aulas. De acuerdo con la programación anunciada, la actividad busca mostrar cómo la exploración espacial puede integrarse a los procesos de formación escolar para fortalecer competencias científicas, tecnológicas, ambientales y ciudadanas entre niñas, niños y jóvenes.

Uno de los puntos destacados será la presentación de proyectos liderados por estudiantes, quienes han trabajado en temáticas cruciales para el futuro de la exploración espacial, tales como la nutrición en el espacio, la gestión eficiente del agua, el desarrollo de trajes espaciales y el diseño de viviendas autosostenibles en la Luna. Estos proyectos no solo evidencian el potencial de la educación científica aplicada, sino que también fomentan la creatividad, el trabajo colaborativo y la capacidad de resolver problemas complejos.

La sesión contará con la participación de Gloria Patricia Quiroz, coordinadora de la Institución Educativa Antonio José de Sucre de Itagüí, quien compartirá la experiencia de su institución aplicando el enfoque STEM+ y su impacto en el desarrollo académico y personal de los estudiantes. De acuerdo con la organización, el espacio pretende facilitar el intercambio de experiencias y estrategias entre docentes e investigadores, consolidándose como un referente para la comunidad educativa que desea fortalecer la enseñanza de la astronomía y las ciencias del espacio.

En síntesis, la transmisión de "Ciencias aeroespaciales" representa una oportunidad gratuita y abierta para quienes desean acercarse al fascinante mundo de la astronomía y la investigación espacial, todo desde un enfoque educativo e innovador.

¿Cómo participar en la transmisión de “Ciencias aeroespaciales” de Maloka?

Para acceder a esta experiencia educativa, usted solo debe conectarse al canal de YouTube de Maloka el miércoles 5 de agosto de 2026, a las 5:00 p. m. La participación es completamente gratuita y no requiere inscripción previa, permitiendo a cualquier persona interesada sumarse a la transmisión en tiempo real.

¿Qué es el enfoque STEM+ en la educación y cómo se aplica en proyectos espaciales?

El enfoque STEM+ integra ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ampliado a otras áreas complementarias. En el caso de este evento, se utiliza como base para que estudiantes resuelvan retos relacionados con la exploración espacial, como la nutrición en el espacio o la construcción de viviendas sostenibles en la Luna, promoviendo un aprendizaje práctico y multidisciplinario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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