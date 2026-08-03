Por: Portal Bogotá

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Este lunes 3 de agosto de 2026, la movilidad en Bogotá registró dificultades debido a dos incidentes viales relevantes, de acuerdo con información oficial reportada por el canal institucional de la ciudad. El primer evento se produjo en la localidad de Fontibón, exactamente en la avenida Centenario con carrera 128. Allí, durante horas de la mañana, se presentó un siniestro vial que involucró dos automóviles, lo que obligó a tomar medidas inmediatas para controlar la situación. Las autoridades asignaron de forma oportuna una unidad de tránsito (@TransitoBta) para liderar la gestión en el sitio, con el objetivo de restablecer el paso vehicular lo antes posible. Pese a estos esfuerzos, se generó un represamiento considerable de vehículos en este corredor vial, lo que afectó la circulación habitual de quienes transitaban en sentido oriente-occidente. Como medida preventiva, se sugirió a los usuarios optar por la calle 80 como vía alterna para evitar mayores congestiones.

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El segundo incidente ocurrió en la localidad de Puente Aranda, donde un tractocamión circulando por la calle 38B sur con carrera 50C causó la caída de cables en la zona, lo que provocó paso restringido y alteró aún más la fluidez vehicular. Esta novedad fue atendida por el cuerpo oficial de Bomberos Bogotá, que empleó material absorbente para controlar un derrame de hidrocarburos derivado de la emergencia, según el reporte del corte a las 07:15 a.m. Aunque los vehículos afectados ya fueron retirados del área, el corredor aún presentaba tránsito lento durante la mañana, lo que generó retrasos adicionales en la operación de rutas TransMiZonales del sistema de transporte masivo TransMilenio.

Estas alteraciones en la movilidad urbana tuvieron un impacto directo en miles de ciudadanos que diariamente utilizan tanto vías principales como el transporte público para desplazarse por la ciudad. Por ello, se recomendó a los bogotanos consultar actualizaciones constantes, revisar el estado de las rutas y planificar con anticipación sus recorridos, de acuerdo con lo informado en los canales institucionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué rutas de TransMilenio se vieron afectadas por los incidentes viales hoy en Bogotá?

De acuerdo con los reportes emitidos durante la mañana, los incidentes generaron retrasos en la operación de rutas TransMiZonales del sistema TransMilenio. Específicamente, el paso restringido y la congestión ocasionada tanto en la avenida Centenario con carrera 128 (Fontibón) como en la calle 38B sur con carrera 50C (Puente Aranda) impactaron rutas que transitan por estos corredores claves, aconsejándose el uso de vías alternas como la calle 80.

¿Qué es el material absorbente que usa Bomberos Bogotá en derrames de hidrocarburos?

El material absorbente utilizado por el cuerpo oficial de Bomberos Bogotá es una sustancia especialmente diseñada para contener y remover líquidos peligrosos, como los hidrocarburos derivados de incidentes viales. Este procedimiento es fundamental para evitar riesgos ambientales y de seguridad tras accidentes que involucran derrames en la vía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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