Por: El Espectador

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Bogotá, reconocida por sus constantes problemas de movilidad, enfrenta aún más complicaciones este 3 de agosto debido a las múltiples obras que se desarrollan en los principales corredores viales de la ciudad. El tráfico en la capital colombiana, ya catalogado como uno de los más críticos en Latinoamérica, se agudiza en jornadas como la de hoy, en la que, para facilitar la planeación de los ciudadanos y evitar mayores retrasos, se divulga en tiempo real la situación de las vías, el estado del programa ‘pico y placa’ para hoy, cierres, rutas alternas y la operación de Transmilenio.

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Uno de los eventos destacados en la mañana corresponde a una falla en el sistema de semáforos en la localidad de Antonio Nariño. Específicamente, en la intersección de la avenida carrera 10 con calle 2 sur, el grupo especializado en semaforización se encuentra adelantando acciones para corregir el funcionamiento y restablecer el servicio. Mientras se resuelve la anomalía técnica, agentes civiles se desplazan hacia el punto para apoyar la gestión del flujo vehicular y así evitar mayores congestionamientos.

Adicionalmente, la Secretaría de Movilidad reportó un accidente en la avenida calle 13 con carrera 128. Este choque entre dos automóviles ha generado una fuerte congestión para quienes pretenden salir de la ciudad por este importante corredor. Del mismo modo, se notificó un siniestro vial en Fontibón, exactamente en la avenida Centenario con carrera 128, en sentido oriente-occidente, también entre dos automóviles. Por tal motivo, se asignó una unidad especializada de la Policía de Tránsito para atender el incidente y buscar restablecer la normalidad en la movilidad de la zona. De acuerdo con Bogotá Tránsito, en ambos casos el represamiento vehicular es considerable, lo que obliga a los usuarios de las vías a prever demoras adicionales en sus recorridos.

Respecto al sistema ‘pico y placa’, la restricción para este 3 de agosto aplica a los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. La medida también afecta a los taxis cuyas placas terminan en los números 3 y 4. Por otra parte, el sistema Transmilenio inició operaciones en condiciones normales, según las autoridades.

Ante este panorama, la invitación de las entidades responsables es a consultar constantemente el estado de la movilidad y planear con anticipación los recorridos.

¿Cuál es el pico y placa en Bogotá para el 3 de agosto?

Para el 3 de agosto, la medida de ‘pico y placa’ en Bogotá restringe la circulación de vehículos particulares cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. La norma también aplica para taxis con placas terminadas en 3 y 4 durante la misma franja horaria.

¿Qué vías están afectadas hoy por accidentes y fallas semafóricas en Bogotá?

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Movilidad, la avenida carrera 10 con calle 2 sur en Antonio Nariño presenta una falla semafórica en proceso de reparación. Además, se reportaron accidentes en la avenida calle 13 con carrera 128 y en la avenida Centenario con carrera 128, en la localidad de Fontibón, lo que origina congestión vehicular significativa en estos corredores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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