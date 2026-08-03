La tarde del domingo desató una emergencia de proporciones alarmantes en Cundinamarca. Dos incendios forestales simultáneos registrados en el corredor del peaje de Chuzacá, ubicados entre los municipios de Soacha, Sibaté y el Salto del Tequendama, encendieron las alarmas de los organismos de socorro debido al alto riesgo que representaron para zonas industriales y de infraestructura crítica.

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Una de las conflagraciones alcanzó una bodega donde se almacenaban productos químicos, lo que obligó a movilizar personal especializado en materiales peligrosos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Paralelamente, el segundo foco amenazó directamente con expandirse hacia la planta Alicachín, operada por Enel. Esta infraestructura es vital para la región, ya que regula mediante un sistema de compuertas el caudal del río Bogotá, previniendo desbordamientos catastróficos durante las temporadas de lluvias.

Según la información entregada por las autoridades, la emergencia habría sido provocada por la quema irresponsable de llantas y cables. El capitán Álvaro Farfán, delegado del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, señaló que este foco en Chuzacá fue el más complejo de los diez incendios forestales atendidos de manera simultánea en seis municipios del departamento, entre los que figuraron Sibaté, Soacha, Pacho, Mosquera, Nilo y Tibacuy.

Para contener las llamas, que se vieron avivadas por la fuerza del viento, fue necesario articular un gigantesco operativo compuesto por 58 unidades de bomberos de cinco municipios, además del respaldo de la Defensa Civil, la Policía Nacional y el Ejército. Hasta el último reporte oficial, las labores de contención en la zona alcanzaban un avance cercano al 75 por ciento, mientras las autoridades reiteraron el llamado urgente a la ciudadanía para suspender las quemas de residuos y reportar cualquier conato a la línea de emergencias 123.