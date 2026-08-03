Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La alcaldesa de Herveo, Gina Vanesa Silva, manifestó su satisfacción tras el anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre la derogación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una figura impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro. Esta medida, desde su creación, generó debates intensos en varios sectores del país, especialmente entre mandatarios locales y líderes del sector agrícola, que han cuestionado su eficacia y pertinencia frente a las realidades territoriales.

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Por medio de un video publicado en sus redes sociales, la mandataria de Herveo destacó que la supresión de las APPA significa un reconocimiento a la autonomía de los municipios para definir el uso de sus suelos y orientar su actividad agrícola. En sus palabras: "¡Se ha acabado! Celebro que nuestro presidente Abelardo de la Espriella vaya a derogar el decreto de las APPA. Los pueblos somos autónomos y sabemos qué sembrar; no puede ser que desde Bogotá quieran definir nuestra vocación y menos cuando no conocen los territorios".

Silva recordó su activa participación durante el debate nacional sobre las APPA, señalando que llegó a intervenir ante la Corte Constitucional. Según relató, allí expuso las razones por las cuales consideraba inconveniente la medida, planteando que esta presentaba problemas tanto jurídicos como sociales, y que respondía a decisiones tomadas “desconectadas de la realidad y del sentir del pueblo”.

La alcaldesa recalcó, además, que la decisión del presidente electo constituye un verdadero respaldo a los agricultores. “Por fin alguien que piensa y que escucha a los agricultores. Gracias, presidente Abelardo”, expresó al finalizar su intervención, subrayando la importancia de considerar la voz de los productores y la autonomía local en las políticas agrarias.

Las APPA, de acuerdo con la normativa establecida en el gobierno anterior, fueron creadas con el objetivo de proteger suelos con alta aptitud agrícola y asegurar la producción de alimentos, mediante lineamientos que los municipios incorporaban en sus instrumentos de ordenamiento territorial. No obstante, su ejecución fue objeto de críticas de algunos mandatarios y sectores productivos que alegaban que restringían la autonomía municipal y obstaculizaban proyectos de desarrollo económico local.

El anuncio de Abelardo de la Espriella, quien asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, reavivó el debate nacional sobre la gestión del suelo agrícola y los modelos de protección de áreas dedicadas a la producción de alimentos, tema especialmente relevante en regiones como Tolima, reconocidas por su vocación agropecuaria.

¿Por qué fue polémica la figura de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA)?

Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) fueron motivo de controversia porque, aunque buscaban salvaguardar suelos agrícolas y promover la producción de alimentos, algunos alcaldes y gremios las consideraron restrictivas frente a la autonomía de los municipios. Según lo expresado por autoridades como la alcaldesa Gina Vanesa Silva y sectores productivos, su implementación limitaba la capacidad de los territorios para definir su propio desarrollo y vocación, bloqueando otros proyectos económicos.

¿Cómo impacta la derogación de las APPA en la autonomía de los municipios?

La derogación de las APPA, según lo dicho por la alcaldesa de Herveo, será un paso importante para fortalecer la autonomía municipal, permitiendo que las autoridades locales tomen decisiones sobre el uso del suelo y las actividades productivas, sin imposiciones desde el gobierno central. Esta medida es vista por varios mandatarios locales como un reconocimiento a su conocimiento de la realidad territorial y un respaldo al sector agrícola.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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