Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Este lunes 3 de agosto, la movilidad en Ibagué se verá afectada debido a las restricciones derivadas de trabajos de pavimentación en varios puntos de la ciudad. Estas intervenciones obligarán al cierre temporal de ciertos tramos viales, con el objetivo de mejorar las condiciones de las vías en distintos barrios. La medida, que responde a la necesidad de adelantar labores de infraestructura en diferentes sectores, requerirá de la comprensión de residentes y transeúntes, quienes deberán buscar rutas alternas para evitar complicaciones en sus desplazamientos habituales.

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De acuerdo con la información disponible, los principales cierres programados para la jornada se concentrarán en calles y carreras emblemáticas de barrios como Tierra Firme, Praderas del Norte, El Limonar, Pacandé y en el sector Aparco. Concretamente, se restringirá el paso en la calle 115, entre carreras 17 y 19B en Tierra Firme; la carrera 15, entre calles 120 y 122 en la urbanización Praderas del Norte; la carrera 6A, entre calles 56 y 69; y la calle 57, entre carreras 6 y 7, ambos en el barrio El Limonar. Además, se suman la carrera 14, entre calles 111 y 113 en Pacandé, así como la calle 111, entre la avenida Mirolindo y la carrera 22 Sur, en el sector Aparco.

A estos puntos se agregan otras zonas donde se desarrollarán trabajos similares. Entre ellas se encuentran la carrera 10, entre calles 3 y 4 en el barrio Belén; la carrera 3A, entre calles 70 y 71 en Jordán Segunda Etapa; la calle 129, entre carreras 9 y 10 en Pedro Ignacio Villa Marín; la carrera 15, entre calles 65 y 66 en el sector Ambalá; y la vía principal del barrio Calucaima. Todas estas intervenciones buscan mejorar la calidad de las vías para beneficio de la comunidad.

Las autoridades han hecho énfasis en la importancia de programar los recorridos teniendo en cuenta estas restricciones. Se recomienda manejar con prudencia, respetar toda señalización y, de ser posible, utilizar vías alternas mientras duren las obras. La presencia de maquinaria pesada y personal en los sectores afectados hace esencial prestar atención para garantizar la seguridad tanto de quienes trabajan en la pavimentación como de los ciudadanos.

Según las recomendaciones oficiales, los cierres estarán vigentes mientras se lleven a cabo las labores, lo que podría ocasionar demoras en la movilidad de los sectores intervenidos. La paciencia y la colaboración de los habitantes son fundamentales para facilitar el desarrollo exitoso de estas obras viales.

¿Qué sectores de Ibagué tendrán cierres viales por las obras de pavimentación este lunes?

Durante la jornada del lunes 3 de agosto, varias zonas verán restringido el tránsito. Entre los sectores más afectados están barrios como Tierra Firme, Praderas del Norte, El Limonar, Pacandé, Aparco, Belén, Jordán Segunda Etapa, Pedro Ignacio Villa Marín, Ambalá y Calucaima. La intervención incluye el cierre temporal de tramos en calles y carreras específicas, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades.

¿Qué recomendaciones han dado las autoridades de Ibagué ante los cierres por obras de pavimentación?

Las autoridades han solicitado a los ciudadanos programar sus desplazamientos con anticipación, conducir con prudencia, atender toda la señalización presente en las zonas de obra y considerar el uso de rutas alternas. Estas medidas buscan evitar congestiones y garantizar la seguridad, tanto de quienes transitan por la ciudad como del personal encargado de los trabajos de pavimentación en los diferentes frentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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