Por: Noticiero 90 minutos

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El panorama en el suroccidente de Colombia se torna cada vez más complejo para los trabajadores y las comunidades. De acuerdo con información difundida por Noticiero 90 Minutos, la reciente solicitud de liquidación de la empresa Propal ha hecho crecer la preocupación por la situación económica que enfrentan el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Esta región, que ya se ha visto afectada por el cierre o suspensión de operaciones de varias empresas, ahora observa cómo estas decisiones desembocan en la pérdida de empleos y una reducción significativa de los ingresos municipales. Esto pone de manifiesto los riesgos que afrontan miles de familias cuyo sustento depende directamente de la actividad industrial y empresarial local.

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En el campo de la salud, también surgen nuevas dificultades. El Hospital Sagrada Familia de Toro, ubicado en el Valle del Cauca, anunció la suspensión de los servicios de segundo nivel para usuarios de la Nueva Entidad Promotora de Salud, conocida como Nueva EPS, desde el 1 de agosto de 2026. Según lo informado por la propia institución, esta medida responde a la falta de pago por parte de la entidad aseguradora, aunque la atención de primer nivel continuará funcionando normalmente. La noticia refleja cómo la falta de recursos en el sistema de salud puede afectar la continuidad y calidad de los servicios esenciales.

En materia de impuestos, hay novedades para la ciudadanía caleña. Si el nuevo estatuto tributario es aprobado por el consejo, las tarifas del impuesto predial ya no se determinarán únicamente por el estrato socioeconómico de la vivienda. Ahora también se tendrá en cuenta el avalúo catastral, según destacan los informes citados. De esa manera, se calcula que 96 de cada 100 hogares de Cali podrían experimentar una reducción en sus tarifas de impuesto predial, lo que podría suponer un alivio para la mayoría de hogares de la ciudad.

En el ámbito político-administrativo, el país conoce el primer nombre del gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella. Se trata de Claudia Benavides Salazar, designada ministra de Ciencia y Tecnología. De acuerdo con la información, Benavides es la primera integrante seleccionada mediante el Banco de Talentos, un mecanismo de elección meritocrática anunciado por el nuevo gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el cierre de empresas como Propal preocupa tanto en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca?

El cierre de empresas como Propal genera inquietud porque la región depende de la actividad industrial para mantener empleos y sustento económico. Cuando cierran o suspenden operaciones estas empresas, se pierden puestos de trabajo y disminuyen los ingresos municipales, impactando directamente a las comunidades del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.

¿Qué implica que el Hospital Sagrada Familia suspenda servicios de segundo nivel para usuarios de Nueva EPS?

La suspensión del servicio de segundo nivel en el Hospital Sagrada Familia significa que pacientes afiliados a la Nueva EPS no podrán acceder a atención médica especializada en este centro por falta de pago por parte de la entidad. Sin embargo, los servicios básicos o de primer nivel seguirán prestándose sin cambios para quienes los requieran.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.