Por: Noticiero 90 minutos

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La designación de Ana María Vesga como ministra de Salud por parte de Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, ha traído consigo una propuesta relevante en el sector. Vesga afirmó la necesidad de reducir el número de afiliados de la Nueva EPS, argumentando que dicha entidad viene concentrando más usuarios de los que logra atender adecuadamente. Según la ministra designada, esta redistribución de usuarios hacia otras entidades del sistema respondería tanto a la mejora del servicio como a la sostenibilidad financiera del sector salud, de acuerdo con lo informado por la propia funcionaria.

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Vesga explicó que la sobrecarga de la Nueva EPS ha derivado en dificultades recurrentes para los usuarios. Entre las más señaladas se encuentran las demoras en la asignación de citas médicas, problemas para la entrega de medicamentos y la falta de acceso oportuno a tratamientos especializados. Todos estos inconvenientes han sido reiteradamente denunciados por usuarios en los últimos meses. Frente a este panorama, la ministra designada propuso un enfoque técnico y ordenado para cualquier proceso de redistribución, priorizando la continuidad en la atención de los pacientes y teniendo en cuenta las particularidades de cada región.

El contexto en el que surgen estas declaraciones es de particular complejidad. La Nueva EPS enfrenta una etapa de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud debido al incremento de sus obligaciones financieras, que actualmente llegan a una cifra cercana a 26 billones de pesos. Además, el aumento en las facturas represadas y las dificultades en la prestación de los servicios han agravado la crisis interna de la entidad, según cifras presentadas por la autoridad competente.

Ana María Vesga, quien fue anunciada la semana pasada como ministra de Salud, ocupó previamente el cargo de presidenta ejecutiva de Acemi, asociación que agrupa a varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) del régimen contributivo. Desde esa posición, mantuvo una postura crítica frente a las reformas en salud del gobierno anterior. Cabe recordar que la propuesta sobre la redistribución de los afiliados de la Nueva EPS se da meses después de un intento del gobierno de Gustavo Petro por modificar el funcionamiento interno de las EPS, iniciativa frenada temporalmente por el Consejo de Estado, que suspendió de manera provisional un decreto sobre el traslado de usuarios.

Vesga concluyó que el objetivo fundamental del nuevo gobierno será estabilizar financieramente el sistema y garantizar una atención más oportuna. Sin embargo, recalcó que cualquier transformación se hará bajo criterios técnicos y de manera gradual, para evitar afectaciones en la atención actual de los usuarios.

¿Por qué la ministra designada propone reducir los afiliados de la Nueva EPS?

Ana María Vesga, próxima ministra de Salud, planteó esta propuesta porque considera que la Nueva EPS tiene más afiliados de los que puede atender con calidad, lo que ha generado demoras y problemas en los servicios. De acuerdo con sus declaraciones, redistribuir los usuarios ayudaría a que la atención sea más eficiente y sostenible, corrigiendo los actuales problemas reportados por los ciudadanos.

¿Cuál es la situación financiera actual de la Nueva EPS en Colombia?

Según datos presentados durante la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, la Nueva EPS enfrenta un grave deterioro financiero, con obligaciones que superan los 26 billones de pesos. Además, la entidad registra un aumento en facturas represadas y diversas dificultades en la prestación de servicios, factores que han contribuido a la crisis y a las quejas masivas de los usuarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.