Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La firma Riveros Bazzani, encabezada por María Paulina Riveros Dueñas y Juan David Bazzani Montoya, asumió la representación judicial de Jorge Alfredo Vargas Angulo, periodista y presentador, en un proceso penal por denuncias de presunto acoso sexual. De acuerdo con información divulgada por El Diario y medios nacionales, este equipo de abogados aseguró que el silencio público de Vargas no constituye una aceptación de responsabilidad. Además, aclararon que no pidieron que la audiencia se realizara bajo reserva, desmintiendo rumores sobre dicha solicitud.

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El proceso llegó a una etapa clave con la audiencia de formulación de imputación, programada de forma virtual para el lunes 3 de agosto a las 3:00 de la tarde. En ella, la Fiscalía comunicaría formalmente los hechos y la calificación jurídica que le atribuye inicialmente al comunicador. Los abogados informaron que su labor será ejercer la defensa técnica de Vargas, garantizando el respeto de sus derechos y garantías constitucionales durante la imputación y las demás fases judiciales.

En el comunicado citado por El Diario, la defensa insistió en que la decisión de Vargas de no ofrecer declaraciones públicas responde a la intención de permitir que la investigación avance por los canales institucionales y mantener respeto hacia todas las personas involucradas. Advirtieron además que la falta de pronunciamiento no debe interpretarse como reconocimiento de culpa, y recalcaron que las conclusiones sobre el caso deben derivar únicamente de las actuaciones judiciales y no de interpretaciones públicas.

Respecto a la reserva de la audiencia, Riveros Bazzani enfatizó que no solicitaron ninguna restricción para el acceso a la diligencia, aclarando que, en todo caso, es una potestad exclusiva de las autoridades judiciales para proteger la identidad y derechos de las denunciantes. Esta aclaración cobra importancia ya que el caso involucra denuncias vinculadas al entorno laboral y exige un equilibro entre los derechos de las personas señaladas y el debido proceso.

El origen de este proceso se remonta a denuncias hechas en marzo de 2026 dentro de Caracol Televisión, lo que llevó a la Fiscalía a abrir una investigación formal tras la activación de protocolos internos por parte del canal. El expediente sobre Vargas recoge testimonios de cuatro jóvenes que trabajaron allí entre 2024 y 2026 y contempla materiales como conversaciones y mensajes que serán valorados en el proceso. A la fecha de la publicación citada, el caso estaba en manos de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Caracol Televisión, por su parte, informó el 24 de marzo de 2026 que terminó de común acuerdo su relación laboral con Vargas, quien llevaba cerca de dos décadas vinculado al canal, y aclaró que esa decisión no era un juicio ni implicaba conclusiones sobre responsabilidades individuales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el silencio de Jorge Alfredo Vargas no implica aceptación de responsabilidad en el proceso por presunto acoso sexual?

Según el comunicado emitido por la defensa de Jorge Alfredo Vargas, su silencio público tiene la finalidad de permitir que el trámite judicial continúe por los cauces institucionales, evitando juicios mediáticos y respetando a todas las partes. La ausencia de declaraciones no significa que acepte responsabilidad en los hechos, y su equipo legal enfatizó que las conclusiones sobre el caso deben basarse exclusivamente en las decisiones judiciales.

¿Qué significa la audiencia de formulación de imputación y cuál es su alcance legal en Colombia?

La audiencia de formulación de imputación es el acto procesal en el que la Fiscalía le comunica formalmente a una persona su vinculación en calidad de investigada dentro de un proceso penal. En palabras de la defensa consultada por El Diario, esta diligencia no constituye una condena ni implica responsabilidad automática, siendo la etapa inicial para que continúe la investigación y eventual valoración de las pruebas por parte de la justicia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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