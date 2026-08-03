Las autoridades de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, adelantan las investigaciones por un presunto caso de maltrato infantil que quedó registrado en video y generó indignación en redes sociales. En las imágenes se observa a dos niños que, al parecer, permanecieron durante varias horas entre las rejas de una ventana como forma de castigo.

Sigue a PULZO en Discover

La grabación fue realizada por una habitante del barrio La Pradera II, quien aseguró que los menores estuvieron en esa posición cerca de dos horas. Según su relato, durante ese tiempo los niños lloraron constantemente hasta que, agotados, terminaron quedándose dormidos.

(Lea también:Abelardo de la Espriella y su ministro de Justicia discrepan sobre cadena perpetua para delitos graves contra menores en Colombia)

En el video se aprecia que uno de los menores permanece dormido de pie, apoyado sobre las rejas de la ventana, mientras el otro aparece sentado con las piernas colgando.

Lee También

Además de la grabación, habitantes del sector manifestaron a medios locales que los niños, presuntamente, serían víctimas de episodios recurrentes de maltrato físico y verbal al interior de la vivienda.

Por esta razón, hicieron un llamado a las autoridades para verificar las condiciones en las que viven los menores y garantizar la protección de sus derechos. Las denuncias despertaron preocupación entre la comunidad, que pidió una intervención inmediata de las entidades encargadas de la protección de la niñez.

#CRUEL 🚨 Un video en mpio/Santa Rosa de Cabal, Risaralda, muestra a dos niños dormidos, recostados entre la ventana y las rejas de una casa. Vecinos del b/La Pradera 2 afirman que los menores fueron dejados allí por varioas horas como castigo y piden al @ICBFColombia invención. pic.twitter.com/rtP7Efrqkc — Colombia Oscura Respaldo (@ColombiaOscuraR) August 3, 2026

Tras la difusión del caso, el alcalde de Santa Rosa de Cabal, Paulo Gómez, informó a través de su cuenta oficial en la red social X que se activó una ruta de atención con la participación de la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Personería Municipal.

De acuerdo con el mandatario, los funcionarios realizaron una inspección en el inmueble donde se encontraban los menores y verificaron su estado. Asimismo, indicó que ambos niños recibieron valoración médica y acompañamiento psicosocial.

(Vea también: Habló estadounidense señalado falsamente de abuso en Bogotá: “Sentí miedo, querían matarme”)

El alcalde Gómez, quien además es médico, aseguró que, tras la revisión realizada por las autoridades, los dos menores se encuentran en buenas condiciones de salud y fuera de peligro.

Finalmente, agradeció a la comunidad por reportar oportunamente la situación, lo que permitió la rápida intervención de las entidades competentes para brindar protección a los niños mientras avanzan las investigaciones y se determina si existió algún tipo de vulneración de sus derechos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.