Por: Portal Bogotá

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Bogotá celebró sus 488 años de historia con el inicio del Festival de Verano 2026, un evento que resalta la identidad de la capital y su capacidad de congregar talento nacional e internacional. En el marco de esta conmemoración, el Festival de Porrismo de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ fue uno de los puntos clave de la programación. De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, la cita reunió cerca de 1.600 deportistas y más de 4.000 asistentes, donde 122 equipos se enfrentaron en una jornada marcada por disciplina y espíritu deportivo.

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Durante este festival, participaron clubes afiliados a la Liga Bogotana de Porrismo, instituciones educativas y universidades, presentando competencias divididas en varias categorías. Este espacio, según Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), sirvió tanto para la competencia formal como para mostrar el trabajo en equipo y la integración de diversas comunidades deportivas. García Cañón señaló: "Damos la bienvenida al proceso de rendimiento deportivo del IDRD a atletas que ya demostraron su capacidad para competir al más alto nivel", destacando así el respaldo institucional y la proyección de los deportistas dentro y fuera del país.

El evento fue también el escenario para presentar a las nuevas selecciones Bogotá que representarán a la ciudad en el Campeonato Panamericano de México, el Campeonato Interligas y en el primer clasificatorio a los Juegos Nacionales 2027, que se disputará en Neiva. Además, se reconoció el trabajo de quienes integraron la Selección Colombia, celebrando las medallas de oro y plata obtenidas en el ICU Junior World & World Cheerleading Championships 2026, realizado en Orlando, Estados Unidos.

El acompañamiento institucional del Distrito fue clave: los medallistas de oro recién ingresados tendrán acceso a apoyo multidisciplinario, asesoría metodológica, préstamo de escenarios deportivos y el respaldo del entrenador principal de las selecciones de Bogotá. Estas acciones, detalladas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, buscan potenciar las habilidades de los deportistas rumbo a nuevos retos nacionales e internacionales.

La Alcaldía Mayor de Bogotá recomendó a la ciudadanía consultar la programación oficial del Festival de Verano 2026 a través de su página web, redes sociales y la aplicación móvil Vive IDRD. Se aconseja verificar los horarios y condiciones de las actividades, ya que pueden sufrir modificaciones operativas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades deportivas y culturales ofrece el Festival de Verano 2026 en Bogotá?

El Festival de Verano 2026, de acuerdo con lo reportado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, ofrece una amplia variedad de actividades deportivas y culturales, incluyendo competencias, exhibiciones, conciertos y otros eventos gratuitos diseñados para todas las edades. Entre los más destacados se encuentra el Festival de Porrismo, además de retos como la subida a Monserrate, que reunió a más de 2.000 personas, y más de 60 actividades que promueven la integración y fortalecen la economía local.

¿Qué es el acompañamiento multidisciplinario ofrecido por el IDRD a los deportistas?

El acompañamiento multidisciplinario, según información del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), implica brindar a los deportistas un apoyo integral que abarca asesoría técnica, préstamo de escenarios deportivos, atención integral y la orientación de entrenadores especializados. Este respaldo está orientado a potenciar las capacidades de los atletas y prepararlos para competencias nacionales e internacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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