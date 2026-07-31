Por: Gol Caracol

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La selección mexicana se prepara para un nuevo ciclo bajo el mando de Rafael Márquez, quien debutará oficialmente como seleccionador del "Tri" en un amistoso muy esperado frente a la selección colombiana. Este encuentro, confirmado por la Federación Mexicana de Fútbol, se disputará el próximo 26 de septiembre en Baltimore, Estados Unidos, y forma parte de la ruta de preparación de ambas selecciones de cara a la Copa Mundo de 2030.

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Según información oficial, tanto México como Colombia llegan a este partido precedidos por su destacada ubicación en el ránking de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), ocupando el décimo y el undécimo lugar respectivamente. Con ello, se anticipa un duelo de alto nivel entre dos equipos que han mostrado consistencia reciente.

El partido podrá verse en directo a través de la señal de Gol Caracol y por plataformas digitales como DITU y Gol Caracol.com, donde se ofrecerá seguimiento minuto a minuto, crónica, jugadas destacadas y reacciones de los protagonistas. Este tipo de cobertura busca acercar a los aficionados a las incidencias del juego y a las opiniones de quienes hacen parte de los equipos nacionales.

En cuanto al banquillo mexicano, la llegada de Rafael Márquez marca una nueva etapa. Márquez, quien fue figura del Barcelona español entre 2003 y 2010, reemplazó a Javier Aguirre después de haber trabajado como su asistente en el pasado Mundial. Bajo la conducción de Aguirre, México avanzó hasta octavos de final, siendo eliminado por Inglaterra tras una derrota 3-2 en un partido intenso, pero previamente mostró solidez defensiva y logró victorias notables sobre Ecuador y otros rivales, sin recibir goles en fase de grupos.

Márquez busca ahora consolidar un equipo equilibrado entre experiencia y juventud, con la meta de superar los cuartos de final en el Mundial de 2030. La historia entre Colombia y México es pareja: en 29 enfrentamientos, cada selección suma diez triunfos y hay nueve empates; sin embargo, en el último duelo, Colombia venció 4-0 en un amistoso realizado el 11 de octubre del año pasado.

Después de medir fuerzas con Colombia, México continuará su gira anual por Estados Unidos enfrentando a Perú y Chile. Estos partidos servirán como fogueo antes de asumir la disputa de la Liga de Naciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) en noviembre, donde el rival aún no ha sido confirmado.

Al evaluar la experiencia del pasado torneo, Javier Aguirre destacó el compromiso de la plantilla mexicana, valorando su entrega como un legado para el nuevo seleccionador. Ese espíritu será crucial para el proceso que Márquez inicia con la selección.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde ver el partido Colombia vs. México en vivo por TV y online?

Usted puede ver el encuentro en vivo a través de Gol Caracol en televisión y mediante las plataformas digitales DITU y Gol Caracol.com. En estos medios encontrará el partido minuto a minuto, así como las jugadas más importantes, la crónica y las reacciones de los protagonistas.

¿Cuál es el historial de enfrentamientos recientes entre la Selección Colombia y la Selección México?

En total, Colombia y México se han visto las caras en 29 ocasiones, con un saldo parejo de diez victorias por lado y nueve empates. El último partido entre ambos equipos terminó con victoria para Colombia por 4-0, en un amistoso disputado el 11 de octubre del año pasado.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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