La Selección Colombia terminó su camino en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 de una forma bastante triste, ya que aunque solo recibió un gol y no perdió ningún partido, igual se quedó en octavos de final frente a Suiza.

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Luego de eso se conoció que a Néstor Lorenzo se le renovó el contrato y por eso será la cabeza del proyecto de cara a la Copa América de 2028 y el Mundial 2030.

Ahora, el nuevo proceso comienza ya en un par de semanas, puesto que habrá fecha Fifa a finales del mes de septiembre.

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Colombia, hasta ahora, jugará contra México y Perú, aunque apenas se ha confirmado el compromiso con el combinado norteamericano.

De hecho, fue la Selección de México la que confirmó el encuentro, que será el 26 de septiembre en Baltimore, más específicamente en el estadio M&T Bank Stadium.

¡Incondicionales, seguimos juntos y continuamos con el #CaminoAl2030! 🔥 Tenemos rivales para nuestros primeros partidos de preparación. 👏 Y en Noviembre nos vemos en México con un partido oficial de Nations League. 🇲🇽🏟️ Los detalles ➡️ https://t.co/nec2nHVO6Q pic.twitter.com/2gUXG0jWOv — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 30, 2026

Además, México se medirá con Perú y Chile, el 29 de septiembre y el 6 de octubre, respectivamente.

Colombia, por su parte, jugará, por ahora, contra Perú, pero no se sabe qué otro rival tendrá, teniendo en cuenta que en esta fecha Fifa se podría jugar hasta cuatro encuentros.

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De esta manera, este será el primer encuentro del nuevo proceso de Néstor Lorenzo, que tiene como objetivo, esperando qué pase con la Copa del Mundo, ganar la Copa América y clasificar, además de hacer un buen papel, en el próximo Mundial de Portugal, España y Marruecos.

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