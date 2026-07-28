Aunque la Federación Colombiana de Fútbol confirmó hace pocos días la continuidad de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia, el debate sobre el futuro del equipo nacional sigue abierto. En ese contexto, Juan Carlos Osorio sorprendió al ofrecerse públicamente para integrar el cuerpo técnico de la ‘Tricolor’ con una propuesta poco común.

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En una entrevista concedida a Win Sports, el experimentado entrenador aseguró que estaría dispuesto a trabajar por un salario mínimo, dejando claro que su motivación no sería económica, sino el deseo de aportar al fútbol colombiano.

La propuesta de Juan Carlos Osorio para la Selección Colombia

Durante la conversación con el canal deportivo, el técnico antioqueño manifestó que le gustaría participar en un proceso de renovación de la Selección Colombia, especialmente pensando en el próximo ciclo mundialista.

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“Estoy dispuesto a integrar el cuerpo técnico de la Selección Colombia cobrando un salario mínimo. No es por un tema económico, es por patriotismo y por la convicción de que puedo aportar en el proceso de renovación que necesita nuestro fútbol”, afirmó Osorio, en declaraciones recogidas por Win Sports.

El entrenador, de 64 años, se encuentra actualmente sin equipo, luego de una amplia trayectoria que incluye pasos por Atlético Nacional, Once Caldas, São Paulo, América de Cali, Zamalek y la Selección de México, a la que dirigió en el Mundial de Rusia 2018.

“Levanto la mano y le digo a mi país: Yo, Juan Carlos Osorio, estoy dispuesto a hacer parte y a estar en la renovación de la Selección Colombia por un salario mínimo, porque quiero aportar”: Juan Carlos Osorio, DT colombiano. #SaqueLargoWIN ⚽🔥 pic.twitter.com/jXH3glDyKJ — Win Sports (@WinSportsTV) July 28, 2026

Su propuesta llega tras la renovación de Néstor Lorenzo

Las declaraciones de Osorio se conocen pocos días después de que la Federación ratificara la continuidad de Néstor Lorenzo, pese a la eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial de 2026.

Por esa razón, la posibilidad de que el antioqueño se vincule al cuerpo técnico luce, por ahora, lejana. Sin embargo, sus palabras abrieron un nuevo debate entre los aficionados sobre el futuro del proyecto deportivo de la Selección.

Mientras algunos valoraron el gesto de ofrecer sus servicios priorizando el aspecto deportivo sobre el económico, otros recordaron sus últimos resultados en clubes y cuestionaron si su metodología encajaría en el actual proceso de la ‘Tricolor’.

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