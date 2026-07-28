Lo que debía ser un viaje rutinario hacia la Kings World Cup Clubs terminó convirtiéndose en un gran susto para James Rodríguez. El volante colombiano no pudo desplazarse a Italia luego de que el avión en el que viajaría presentara una falla mecánica momentos antes del despegue, situación que obligó a cancelar el vuelo.

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La información fue revelada por ‘Pelicanger’, copresidente de Atlético Parceros, durante una transmisión en vivo, en la que explicó por qué el ’10’ de la Selección Colombia no pudo acompañar al equipo en el inicio del torneo internacional.

¿Qué le pasó al avión en el que viajaba James Rodríguez?

De acuerdo con el relato de ‘Pelicanger’, James Rodríguez viajaba junto al creador de contenido ChechoRap cuando la tripulación detectó un problema técnico en uno de los motores de la aeronave, justo antes de despegar.

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“Imagínense que James iba a venir, venía con ChechoRap en el vuelo, y lo que pasó es que menos mal se dieron cuenta porque ese avión estaba malo. Un motor del avión falló, justo antes de despegar, entonces cancelaron el vuelo, lo cancelaron dos días”, aseguraron los creadores de contenido durante la transmisión.

Gracias a que la falla fue detectada antes del despegue, el vuelo fue suspendido de inmediato y se reprogramó el itinerario para dos días después.

James seguirá apoyando a Atlético Parceros

Aunque no pudo llegar a tiempo a Italia, James Rodríguez continuará respaldando a Atlético Parceros, equipo del que es presidente y cofundador, mientras espera una nueva fecha para viajar con todas las garantías de seguridad.

Por ahora, el colombiano seguirá de cerca la participación del club en la Kings World Cup Clubs y se espera que pueda incorporarse a la delegación una vez complete su nuevo itinerario hacia territorio italiano.

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