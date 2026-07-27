Desde la semana pasada, los aficionados estaban eligiendo cuál fue el mejor gol del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues hubo varias anotaciones muy llamativas por la distancia, la ubicación del balón, la técnica y demás.

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De hecho, hubo algunos compromisos que tuvieron incluso varios golazos, por lo que la tarea no estaba sencilla. Sin embargo, este lunes, 27 de julio, la Fifa dio a conocer cuál fue elegido como el mejor gol del campeonato, que sin duda fue una obra de arte.

Al final, los aficionados eligieron el gol de Sidny Lopes Cabral vs. Argentina, que por el momento, el significado y más, llamó mucho la atención y fue elegido como el mejor del torneo.

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Esta fue la anotación:

The goal that stole your hearts all the way to the top. 💙⚽️

Sidny Lopes Cabral is your Hyundai Goal of the Tournament winner at the FIFA World Cup 2026! 🌟#FIFAWorldCup #Hyundai #HGOTT #HyundaiGOTT2026 @Hyundai_Global pic.twitter.com/jeZ7kqI1CG — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 27, 2026

Cabe recordar que este partido, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial, también fue uno de los mejores de todo el campeonato, puesto que hubo muchos goles y se definió en tiempo extra.

El compromiso lo comenzó ganando Argentina gracias al gol de Lionel Messi, pero luego sobre el 59′ apareció Deroy Duarte para dar la sorpresa y empatar el encuentro.

Así, todo se fue al tiempo extra, donde primero la ‘Albiceleste’ marcó por medio de Lisandro Martínez. No obstante, para darle emoción al encuentro llegó este golazo de Sidny Lopes para silenciar a los argentinos y sorprender al mundo entero. Finalmente, un autogol de Diney le dio la ventaja al cuadro sudamericano, que avanzó de ronda.

Este fue el resumen del partido:

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De esta manera, Cabo Verde sigue haciendo historia, ya que en su primera participación logró sacarle resultados importantes a grandes selecciones como Uruguay, España y Argentina, su arquero se volvió una sensación internacional y ahora también tienen el mejor gol de todo el torneo.

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