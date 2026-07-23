Ya pasaron varios días desde que España consiguió su segundo título Mundial, pues en el partido que se llevó a cabo en Nueva York, derrotó a Argentina por 1-0 con gol en tiempo extra del jugador del Barcelona Ferrán Torres.

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Este es el resumen de ese encuentro:

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Este resultado ha dado mucha celebración en España, pero mucha molestia en Argentina, pues han surgido teorías conspirativas de por qué el cuadro ‘Albiceleste’ jugó mal y demás.

Es más, tanta ha sido la molestia que en las últimas horas surgió una petición oficial para que se repita el partido porque, según los aficionados, el actuar del árbitro no fue el mejor y eso afectó el resultado.

Qué piden los hinchas argentinos

Esta situación fue impulsada por la ciudadana Gisela Sánchez, quien creó la petición por Change.org para que el compromiso se repita, pero con un árbitro diferente, pues esta mujer considera que las faltas, irregularidades y más beneficiaron a España para que consiguieran el título.

Sin embargo, vale la pena destacar que esta clase de iniciativas no tiene ningún sustento válido por la Fifa para que se tome en consideración, así que lo más seguro es que no pase absolutamente nada.

De hecho, algo similar hicieron los aficionados franceses luego de la semifinal también contra España, pues recaudaron más de 82.000 firmas, pero no pasó nada en el fondo.

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Lo cierto es que para Fifa todo estuvo dentro de lo reglamentario, por lo que España ya ganó y mantendrá su título por toda la historia, recordando que fue el segundo Mundial que ganó luego de 16 años, pues la primera vez había sido en 2010 en Sudáfrica.

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