La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) convocó una asamblea extraordinaria para el próximo 29 de julio, una reunión que promete reabrir uno de los debates más sensibles del fútbol profesional colombiano: la forma en que se repartirán los ingresos del nuevo contrato de derechos de televisión para el periodo 2027-2030.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Los ocho equipos grandes del país se unieron y tomaron radical decisión con derechos de televisión)

La convocatoria, oficializada mediante documentos enviados a los clubes afiliados, incluye como punto principal el análisis del proceso de negociación del nuevo contrato audiovisual y la posibilidad de discutir un nuevo modelo de distribución de los recursos que reciben los equipos.

La iniciativa fue impulsada por el denominado G8, grupo conformado por algunos de los clubes con mayor peso deportivo y económico del país, que desde hace varios años ha planteado la necesidad de modificar el sistema actual de reparto.

Lee También

¡BOMBA! Dimayor ya citó a asamblea extraordinaria para de hoy en 8 (29 de julio) para tratar el ‘golpe de estadio’ del G8 (los grandes); por cambiar redistribución de plata del nuevo contrato de derechos de TV. Recuerden, insisto, que en pandemia plantearon cisma con Liga aparte pic.twitter.com/FbdhoEhomQ — Gabriel Meluk (@MelukLoCuenta) July 22, 2026

¿Qué discutirá la asamblea de Dimayor?

De acuerdo con el orden del día, los dirigentes conocerán el estado de las negociaciones con Stats Sports Group, empresa involucrada en el proceso del nuevo contrato de televisión para las próximas temporadas.

Además, la asamblea abrirá el debate sobre posibles cambios en la fórmula con la que actualmente se distribuyen los ingresos entre los clubes afiliados, uno de los temas que históricamente ha provocado mayores diferencias dentro de la Dimayor.

Los equipos que promueven la reforma consideran que el nuevo contrato representa una oportunidad para actualizar el modelo de reparto, mientras que otros clubes defienden mantener un esquema que garantice una distribución más equilibrada de los recursos.

Una discusión que revive viejas diferencias en el FPC

La convocatoria también revive un capítulo que marcó al fútbol colombiano durante la pandemia. En ese momento, los clubes más grandes manifestaron su inconformidad con la distribución de los ingresos y llegaron a plantear la posibilidad de crear una liga independiente, argumentando que el sistema vigente no reflejaba el aporte deportivo, comercial y de audiencia de cada institución.

Aunque esa iniciativa no prosperó, las diferencias nunca desaparecieron y ahora vuelven al centro de la discusión con la negociación del contrato de televisión para el ciclo 2027-2030.

* Pulzo.com se escribe con Z