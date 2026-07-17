Para el Mundial que está terminando, la International Football Association Board (IFAB) implementó una serie de nuevas medidas para que cada vez se juegue más, se evite la pérdida de tiempo e incluso el teatro de muchos futbolistas.

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(Ver también: Se viene insólito cambio en la Liga BetPlay para que las polémicas en los juegos queden de lado)

El objetivo de esto es mejorar el espectáculo para seguir atrayendo audiencias, que con el tiempo se han perdido por las dinámicas de las redes sociales y mucho más.

De hecho, en la Copa del Mundo la mayoría funcionaron de gran manera, ya que para evitar que el equipo se quedara con un jugador menos los futbolistas ya no simulaban lesiones ni se quedaban tirados, lo cual ayuda. Además, cuando se trataron de ofender tapándose la boca, el árbitro los expulsaba y demás.

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Al ser una entidad internacional, muchas ligas del mundo adaptarán estas medidas de cara al torneo que está por empezar y Colombia no es la excepción, pues también anunció que las tendrá en el siguiente campeonato.

Cuáles son las nuevas reglas de la Liga BetPlay

Las nuevas medidas que comenzarán a aplicar en el campeonato colombiano a partir del próximo fin de semana son:

Sustitución en 10 segundos o el jugador que entra debe esperar.

Si el jugador requiere atención médica, debe esperar un minuto fuera de la cancha.

Límite de 5 segundos en saques de banda y de meta.

Corrección saques de esquina erróneos vía VAR.

Corrección vía VAR de una segunda amarilla errada.

Confusión de identidad entre compañeros y/o rivales.

Expulsión por taparse la boca en confrontaciones.

De esta manera, los árbitros en Colombia deben tener estas condiciones claras para tomar las medidas necesarias en el terreno de juego, al igual que el VAR para que no se tarden tanto en la toma de decisiones.

(Ver también: Árbitro designado para el debut de la Selección Colombia en el Mundial; es muy experimentado)

¿Habrá pausa de hidratación en la Liga BetPlay?

Ahora, en cuanto a la pausa de hidratación, esta no fue una medida de la IFAB sino de la Fifa por temas comerciales, así que dependerá de cada liga y organización si asume esa medida o no.

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