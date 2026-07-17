En este 2026, Millonarios cumple 80 años desde su fundación, por lo que los hinchas están muy ilusionados con que en el segundo semestre se puedan conseguir grandes cosas, pues el primero fue para el olvido por la rápida eliminación tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Sudamericana.

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Por eso y para volver a conectar con los aficionados, el equipo tiene preparada una jornada muy emotiva este sábado 18 de julio, en la que se hará la presentación de la plantilla, habrá un concierto e incluso se mostrará la nueva camiseta que tendrá el club.

Es más, acerca de lo último, en la mañana de este viernes el equipo dio a conocer cómo será la indumentaria, que llama la atención porque es de la colección Originals de Adidas.

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Cómo es la nueva camiseta de Millonarios

Esta camiseta será color crema con cuello tipo polo y detalles negros, que la hacen muy elegante y diferente a lo que los hinchas venían acostumbrados.

Esta es la nueva camiseta:

Desde 1946 hasta hoy.​ Renace el diseño que lo comenzó todo.​ 80 años de pasión en una camiseta. 📅 Disponible 10 de agosto en https://t.co/0BFaj5EGen#adidasFootball @adidasfootball pic.twitter.com/GaKfUWApVx — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 17, 2026

Además del color y las líneas negras, se destaca la bandera de Bogotá en una manga y los colores azul y blancos en la otra, sumándose un logo de Bogotá en la parte trasera de la misma.

“Es un homenaje a nuestros orígenes, a Bogotá, a nuestra identidad y a ocho décadas de historia. Cumplir 80 años representa mirar con orgullo el camino que hemos recorrido y reconocer a todas las personas que han hecho parte de esta historia: jugadores, entrenadores, directivos y, especialmente, nuestra hinchada”, dijo Enrique Camacho, presidente del club.

Y agregó: “Esta camiseta nos recuerda de dónde venimos y los valores sobre los que se construyó Millonarios. Es un homenaje a nuestros orígenes, a Bogotá, a nuestra identidad y a ocho décadas de historia que seguimos escribiendo con el mismo compromiso y la misma pasión de siempre”.

En cuanto a por qué de cada elemento de la camiseta, la marca explicó que el color representa el origen del club, el escudo monocromático el carácter elegante de la prenda y las banderas y los logos el orgullo por la ciudad y el país.

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Cuándo se podrá comprar la nueva camiseta de Millonarios

Tal como informó el club, esta camiseta se podrá conseguir tanto en la página web como en las tiendas a partir del próximo 10 de agosto, aunque aún no se conoce el precio de la prenda.

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