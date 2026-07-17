Millonarios es uno de los equipos que arranca el campeonato con mucha motivación e ilusión, puesto que viene de un primer semestre muy complicado, pero hizo algunos movimientos interesantes para ser mucho más competitivo en la segunda parte del año.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Millonarios anunció dos partidazos internacionales para celebrar su aniversario: fecha y rivales)

De hecho, con la idea de conectar con su afición y demás, el equipo tendrá una jornada muy llamativa este sábado, 18 de julio, ya que se mide con Colo Colo en la ya conocida Noche Embajadora.

En este encuentro, además de ver figuras internacionales como Arturo Vidal, habrá una serie de experiencias para que los hinchas se ilusionen nuevamente con el conjunto bogotano.

Cómo será la Noche Embajadora

El compromiso frente al cuadro chileno será a partir de las 6:00 de la tarde, pero el evento comenzará un tiempo antes porque el equipo tiene algunas experiencias para los aficionados.

De hecho, el cronograma es:

3:00 de la tarde: apertura de puertas.

4:00 de la tarde: presentación de la plantilla para el segundo semestre.

4:30 de la tarde: presentación de The Mills.

6:00 de la tarde: inicio del partido vs. Colo Colo.

6:48 de la tarde: ‘show’ de medio tiempo.

8:00 de la noche: final del evento.

Ahora, sobre dónde ver este encuentro, el equipo informó que los hinchas que no vayan al estadio lo podrán ver por ESPN y Disney Plus.

(Ver también: Millonarios FC anuncia las primeras salidas de jugadores en su pretemporada para la Liga BetPlay II-2026)

Cuándo debuta Millonarios en la Liga BetPlay

Cabe recordar que este es el último encuentro de Millonarios previo al inicio del torneo colombiano, pues luego de eso y del compromiso con Universitario, el cuadro bogotano debutará contra Bucaramanga el próximo sábado, 25 de julio, a partir de las 6:10 de la tarde en el estadio El Campín.

* Pulzo.com se escribe con Z