Uno de los equipos en Colombia que más llama la atención torneo a torneo es Millonarios, equipo de Bogotá que viene de dos semestres bastante complicados, puesto que el rendimiento no ha sido el esperado y los hinchas ya han perdido la paciencia.

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(Ver también: Millonarios anunció dos partidazos internacionales para celebrar su aniversario: fecha y rivales)

En el primer semestre, por ejemplo, el club arrancó de buena manera eliminando a Atlético Nacional, pero luego quedó eliminado previo a las finales de la Liga BetPlay y también de la Copa Sudamericana, lo cual fue la gota que rebasó el vaso.

Ante esto, la institución planea retomar la grandeza con grandes fichajes, pero para eso sabe que necesita de la afición. Por eso, en las últimas horas sacó el precio de los abonos, pero los hinchas no están muy contentos.

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Cuánto cuesta el abono de Millonarios

Tal como lo publicó el equipo en las redes sociales, los precios, para los abonados nuevos, son:

Popular: 440.540 pesos.

Oriental general baja: 511.027 pesos.

Orientar celntar alta: 951.567 pesos.

Oriental central baja: 704.864 pesos.

Oriental alta: 731.297 pesos.

Oriental preferencial alta: 731.297 pesos.

Occidental general: 951.567 pesos.

Occidental central baja o alta: 1’321.620 pesos.

Occidental preferencial alta: 1’207.080 pesos.

Estos son los valores completos:

▶️ ¡Ya está aquí el Plan de Abonos 2026-2! 💙 Las reservas para nuestros Abonados Antiguos ya comenzaron a enviarse. 📩 Si necesitas soporte o tienes alguna inquietud, contáctanos en https://t.co/eiCqkNU1tq 𝑳𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐, 𝑨𝒎𝒐𝒓 𝒚 𝑮𝒍𝒐𝒓𝒊𝒂 Ⓜ️ pic.twitter.com/thoTT0alzb — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 14, 2026

Cabe recordar que estos precios son para ocho compromisos que tendrá Millonarios en condición de local en la Liga BetPlay, puesto que el noveno, el último, no está incluido porque ya no estará El Campín disponible.

Por su parte, si Millonarios avanza a las finales de la Liga o de la Copa, tampoco están incluidos dentro del paquete de abonos para este compromiso.

(Ver también: Millonarios FC anuncia las primeras salidas de jugadores en su pretemporada para la Liga BetPlay II-2026)

Cabe recordar que Millonarios tendrá su primer compromiso de la temporada el próximo sábado, 25 de julio, a partir de las 6:10 de la tarde, hora colombiana.

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