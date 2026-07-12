La ilusión en los hinchas de Millonarios se vuelve a activar a partir de los próximos días, pues luego de un largo tiempo de ausencia debido a la temprana eliminación en la Liga BetPlay, el equipo está cerca de debutar nuevamente en el campeonato colombiano.

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Y es que el primer semestre para los hinchas terminó como un dolor de cabeza, puesto que pese a que de la mano de Fabián Bustos se comenzó jugando bien, al final quedó eliminado de la Liga y de la Copa Sudamericana, por lo que el semestre fue catalogado como un fracaso.

Sin embargo, para este segundo se cree que se pueden hacer cosas mejores, teniendo en cuenta que ya se ha tenido más tiempo para trabajar con Bustos y varios jugadores que no aportaban ya salieron de la institución.

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Cuándo juega Millonarios

De hecho, Millonarios comenzará el campeonato en condición de local, por lo que espera el apoyo de los hinchas para que el inicio sea positivo tanto física como anímicamente.

El primer encuentro de la temporada será frente al Atlético Bucaramanga el próximo sábado, 25 de julio, a partir de las 6:10 de la tarde, un encuentro en el que espera sacar los tres puntos y comenzar con el pie derecho.

Luego tendrá un reto muy complicado, ya que debe viajar a Barranquilla para medirse con el bicampeón del fútbol colombiano, Junior. Este encuentro será el sábado 1 de agosto a las 8:15 de la noche.

Estos son todos los partidos programados hasta ahora del conjunto ‘Embajador’.

¡La ruta está trazada! 🗓️⚽️💙 Este es nuestro Fixture para la Liga 2026-II 🔥Ⓜ️ ¡VAMOS MILLONARIOS! 💙 pic.twitter.com/p71j5cB64o — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 9, 2026

Qué fichajes ha traído Millonarios

Ahora, igual en los hinchas del club hay molestia porque el equipo no se ha reforzado como se esperaba, teniendo en cuenta el rendimiento y los resultados de la primera parte del año.

Es más, han salido jugadores como Jorge Cabezas Hurtado, Alex Castro, Diego Novoa y más, pero de fichajes, hasta ahora, solo se ha anunciado a Francisco Chaverra, que llega proveniente del Independiente Medellín.

(Ver también: Millonarios FC anuncia las primeras salidas de jugadores en su pretemporada para la Liga BetPlay II-2026)

Además, se anunció el regreso, una vez más, de Daniel Ruiz y la extensión de contrato de David Mackalister Silva. De esta manera, se espera también la confirmación del guardameta Aguirre y no mucho más en este mercado de transferencias.

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