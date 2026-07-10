Millonarios sumó un nuevo refuerzo para el segundo semestre de 2026. El Once Caldas confirmó la salida del arquero James Aguirre, quien continuará su carrera en el conjunto capitalino luego de llegar a un acuerdo entre las partes.

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La despedida del guardameta se conoció mediante un comunicado publicado por el club de Manizales, que agradeció su profesionalismo y el compromiso mostrado durante el tiempo que defendió la camiseta blanca.

“Los jugadores Esteban Beltrán y James Aguirre continuarán su carrera en Jaguares FC y Millonarios FC, respectivamente, ambos mediante la modalidad de préstamo con opción de compra”, indicó el club.

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De acuerdo con información difundida por El Tiempo, con su llegada a Bogotá, Aguirre se convierte en una de las nuevas apuestas del equipo embajador para afrontar la Liga BetPlay del segundo semestre.

El experimentado portero, de 34 años, llega para reforzar una posición en la que Millonarios buscaba alternativas luego de la salida de Diego Novoa. Además, competirá por un lugar en la titular con el uruguayo Guillermo de Amores, quien continúa vinculado al club.

¿Quién es James Aguirre?

James Aguirre inició su carrera profesional en Atlético Bucaramanga, equipo con el que disputó más de 200 partidos y se consolidó como uno de los arqueros más representativos del club santandereano. En 2024 llegó al Once Caldas, donde mantuvo continuidad y se convirtió en una de las piezas importantes del plantel.

Además de su trayectoria en el fútbol colombiano, Aguirre también es abogado, profesión que cursó en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, según el mismo aseguró en entrevista con Gol Caracol. Su experiencia y liderazgo fueron factores que llevaron a Millonarios a apostar por su incorporación de cara a los retos deportivos del segundo semestre.

Con la llegada de James Aguirre, el conjunto albiazul completa su tercer refuerzo para la nueva temporada, luego de anunciar las incorporaciones de Francisco Chaverra y el regreso de Daniel Ruiz. El equipo continúa ajustando su plantilla con el objetivo de pelear por el título de la Liga BetPlay y afrontar los compromisos del segundo semestre.

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