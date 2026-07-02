Las versiones sobre una supuesta venta de Millonarios tomaron fuerza en las últimas horas y generaron revuelo entre los hinchas del equipo bogotano. Sin embargo, Gustavo Serpa, presidente de la junta directiva del club y representante del fondo mayoritario Amber Capital, salió al paso de los rumores y aseguró que, por ahora, el conjunto ‘embajador’ no ha sido vendido, aunque reconoció que existe una oferta formal sobre la mesa.

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La primera desmentida fue revelada por Julio Sánchez Cristo, director de 6AM de Caracol Radio, quien contó que consultó directamente al accionista mayoritario de Millonarios sobre las versiones que daban por cerrada la negociación. Según el periodista, la respuesta fue contundente: “No es cierto, hay una oferta que nos parece interesante, pero de ahí a que haya un negocio cerrado, es pura paja”.

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Después, Néstor Morales, director de Mañanas Blu, también confirmó que habló con Gustavo Serpa para verificar la información que circulaba. De acuerdo con el periodista, el directivo reiteró que el club no ha cambiado de dueño y explicó que recibir una oferta no significa que la venta ya esté concretada.

Serpa indicó que Millonarios ha recibido propuestas de compra en otras oportunidades y recordó que varias de ellas no prosperaron. En ese sentido, insistió en que el proceso actual sigue en evaluación y que todavía no existe un acuerdo definitivo entre las partes involucradas.

Durante la conversación con Blu Radio también trascendió que la oferta económica sí estaría en un rango de entre 70 y 80 millones de dólares, cifra que coincidía con las versiones que circulaban en redes sociales. No obstante, Serpa aclaró que el monto de la propuesta no implica que el negocio esté cerrado y reiteró que “Millonarios en este momento no ha sido vendido”.

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Además, explicó que aún falta cumplir una etapa fundamental para cualquier operación de este tipo: el proceso de due diligence. Se trata de una revisión detallada de la situación financiera, jurídica y administrativa del club por parte del potencial comprador, paso indispensable antes de firmar una eventual adquisición.

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