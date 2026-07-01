Millonarios FC estaría cerca de iniciar una nueva etapa en su historia. De acuerdo con información revelada por el periodista Antonio Casale, los actuales dueños mayoritarios del club habrían aceptado una oferta de compra presentada por un fondo de inversión de origen estadounidense.

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Según explicó el comunicador, la negociación ya fue aceptada y actualmente avanza en los trámites correspondientes para concretar el cambio de propietarios, el cual se haría efectivo durante 2027.

A través de X, Casale informó que la propuesta económica presentada por el fondo de inversión oscila entre 70 y 80 millones de dólares. De acuerdo con el periodista, el grupo interesado tiene origen en La Florida (Estados Unidos) y actualmente adelanta inversiones en varios clubes de fútbol alrededor del mundo.

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“La oferta fue aceptada, está en trámite y los nuevos dueños deberían asumir la administración del club en 2027. Las acciones que están en manos de los hinchas no entran en el negocio”, escribió Casale.

Cabe mencionar que hasta el momento, Millonarios FC no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la información revelada por el periodista y se espera confirmación en los próximos días.

🚨ATENCIÓN Vendido; Millonarios recibió una oferta de compra por un valor que oscila entre 70 y 80 millones de dólares que fue aceptada por parte de los dueños mayoritarios del club. El comprador es un fondo de inversión con origen en La Florida que está invirtiendo en varios… pic.twitter.com/C1QqgiDOfW — Antonio Casale (@CasaleSports) July 2, 2026

Las acciones de los hinchas de Millonarios no harían parte de la negociación

Otro de los aspectos que destacó Casale es que las acciones que actualmente pertenecen a los aficionados del club no estarían incluidas dentro de la operación.

Esto significa que la negociación abarcaría únicamente la participación accionaria de los propietarios mayoritarios, mientras que los accionistas minoritarios conservarían sus títulos, según la información entregada por el periodista.

Por ahora no se han conocido detalles sobre la identidad del fondo de inversión ni sobre las condiciones finales del acuerdo, el cual continúa en proceso de formalización.

En caso de concretarse la operación, Millonarios tendría una nueva administración a partir de 2027, marcando uno de los cambios empresariales más importantes en la historia reciente de la institución.

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