La clasificación de la Selección Mexicana a los octavos de final del Mundial 2026 terminó empañada por una tragedia en Ciudad de México, donde tres personas fallecieron en medio de las aglomeraciones durante las celebraciones.

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Lo que comenzó como una multitudinaria fiesta por el triunfo de México sobre Ecuador terminó con un trágico balance en la capital del país.

De acuerdo con el diario Récord, tres personas murieron por asfixia durante las concentraciones de aficionados que salieron a celebrar la clasificación de la Selección Mexicana a los octavos de final del Mundial 2026.

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Dos de las víctimas ya fueron identificadas

Según el medio mexicano, familiares y personas cercanas confirmaron a través de redes sociales la identidad de dos de los fallecidos.

Se trata de Leonardo Ruiz, de 44 años, e Iraís Robles, de 19, quienes se encontraban entre la multitud que participó en los festejos tras la victoria del Tricolor frente a Ecuador.

Récord informó que ambos fueron encontrados inconscientes en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster, en la colonia Juárez. Aunque los equipos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación, las dos personas ya no presentaban signos vitales.

Una tercera persona también perdió la vida

El diario Récord señaló que una tercera víctima fue localizada en la calle Berna, también en la colonia Juárez.

Se trata de una mujer de 48 años que fue encontrada inconsciente durante las celebraciones. Los paramédicos adelantaron maniobras de reanimación en el sitio, pero no lograron salvarle la vida. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de esta tercera víctima.

Las celebraciones por el paso de México a los octavos de final congregaron a más de un millón de aficionados en distintos puntos de Ciudad de México, según la información citada por Récord.

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