Por: El Colombiano

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La participación de Corea del Sur en el Mundial 2026 terminó antes de lo previsto. La selección asiática quedó eliminada en la fase de grupos tras sumar una victoria y dos derrotas, un balance que no le alcanzó para clasificarse a los octavos de final ni para obtener un cupo entre los mejores terceros del torneo.

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El equipo comenzó su participación con un triunfo por 2-1 sobre República Checa, pero luego cayó 1-0 frente a México y repitió ese resultado ante Sudáfrica, en este partido, necesitaba al menos un empate para avanzar.

(Entérese: Kim Seung-gyu, el portero de Corea del Sur, se perdió el nacimiento de su hija por defender a su país en el Mundial)

La eliminación resultó especialmente significativa para un país que había disputado 11 Copas del Mundo consecutivas y que tuvo su mejor actuación en 2002, cuando fue anfitrión junto con Japón y alcanzó las semifinales.

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Uno de los aspectos más cuestionados durante la campaña fue la decisión del cuerpo técnico de dejar fuera de la alineación titular al capitán Son Heung-min en el compromiso frente a Sudáfrica. El delantero, disputó su último Mundial y ya había insinuado la posibilidad de retirarse de la selección.

Según el DT Myung-bo ante talkSPORT, justificó la decisión de dejar al capitán en el banco de suplentes durante el partido contra Sudáfrica ya que consideró que el delantero estaría mejor ubicado cuando el rival “perdiera energía y se generaran más espacios en el campo”. El objetivo de esta elección era que Son entrara al juego en su mejor condición física cuando el oponente estuviera en un estado de mayor debilidad.

Menos de 24 horas después de confirmarse la eliminación, Hong Myung-bo presentó su renuncia como seleccionador nacional, según informó la agencia Yonhap News Agency.

El exdefensor asumió la responsabilidad por el resultado y anunció su salida desde México: “Aunque abandono la selección nacional, no estoy dejando de lado el fútbol coreano”, dijo Hong a los periodistas. “Apoyaré a la selección desde lo más profundo de mi corazón y espero que el equipo vuelva a ser confiado y querido por el pueblo”.

🚨🇰🇷 AHORA: Hong Myung-Bo, el DT de Corea del Sur, anuncia que deja el cargo tras la eliminación en fase de grupos. El (ahora ex) entrenador regresará en la madrugada coreana al país por motivos de seguridad (a.k.a. no enfrentarse a los hinchas). pic.twitter.com/t6hWdwQdBC — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) June 28, 2026

(Lea también: Otro europeo fuera: Marruecos ganó por penaltis y eliminó a Países Bajos del Mundial 2026)

Era la segunda etapa de Hong al frente del equipo nacional. También dirigió a Corea del Sur en el Mundial de Brasil 2014, donde la selección igualmente quedó eliminada en la fase de grupos tras empatar con Rusia y perder frente a Argelia y Bélgica.

Como futbolista, Hong es una de las figuras más reconocidas del fútbol surcoreano. Fue el primer jugador asiático en disputar cuatro Copas del Mundo (Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea del Sur-Japón 2002) y recibió el Balón de Bronce en el Mundial de 2002.

La eliminación también tuvo repercusiones fuera del ámbito deportivo. El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, publicó un comunicado en la red social X en el que cuestionó la gestión de la Asociación de Fútbol de Corea (KFA) y anunció medidas oficiales.

“Yo también, como exdirector honorario de un equipo profesional de fútbol y como fan emocional de los Red Devils, me siento más allá de la confusión ante este resultado inesperado: una absoluta incredulidad”, escribió el mandatario.

El presidente sostuvo que el fracaso deportivo responde a problemas estructurales en la administración del fútbol surcoreano y anunció una revisión de la gestión de la federación: “Este fracaso en la clasificación para la fase final de la Copa del Mundo, que ha dejado a la nación con una sensación de vacío, parece deberse a fallos en la organización y en los nombramientos”, señaló.

최휘영 장관님과 관련 공무원 여러분 애쓰셨습니다. 저도 전임 명예 프로축구단장이자 심정적 붉은악마로서 예상밖 결과에 당황을 넘어 황당함을 느낍니다. 결국 인사가 만사임이 다시 한번 증명됐습니다. 능력보다 네편내편을 더 중시해 무능한 사람을 지휘관으로 선발하면 결과는 불보듯… https://t.co/wNwtKlo1qY — 이재명 (@Jaemyung_Lee) June 28, 2026

En esa línea, Lee instruyó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo para abrir una investigación sobre las causas de la eliminación y revisar la gestión de la federación, incluido el proceso de designación del cuerpo técnico.

“Dado que la participación en la Copa del Mundo implica una gran cantidad de fondos públicos de los ciudadanos y el apoyo nacional, les ruego que en el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo se investigue minuciosamente la situación exacta de este incidente, se analicen las causas, y se elaboren medidas detalladas para prevenir su reincidencia y mejorar el sistema”, señaló el presidente.

El mandatario sostuvo que existen dificultades para supervisar y exigir responsabilidades a las autoridades de la federación y afirmó que el Gobierno impulsará reformas para fortalecer los mecanismos de control en el deporte.

¡MÉXICO CLASIFICÓ PRIMERO Y SUDÁFRICA SE METIÓ SEGUNDO EN UN HECHO HISTÓRICO! 🇲🇽🇿🇦 ➡️ El Tri le ganó a Republica Checa, mientras que los africanos dieron el golpe y sorprendieron a Corea del Sur para pasar fase de grupos por primera vez 🇰🇷 Los asiáticos, por el momento, se… pic.twitter.com/MtO1nQs3Wd — Diario Olé (@DiarioOle) June 25, 2026

El proceso de contratación de Hong Myung-bo en 2024 ya había sido objeto de revisión por parte del Ministerio de Deportes, que concluyó entonces que la KFA incumplió parte de sus propios reglamentos durante el proceso de entrevistas y selección. Aunque la federación rechazó que existieran irregularidades administrativas, el presidente insistió en la necesidad de esclarecer la gestión de los recursos públicos destinados a la preparación de la selección nacional.

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