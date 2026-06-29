Este lunes, 29 de junio, se jugaron tres apasionantes encuentros en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que dejaron resultados incluso sorpresivos y mucha emoción entre los aficionados.

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A primera hora, Brasil le remontó a Japón y avanzó a octavos de final de la mano de Martinelli. Luego, Paraguay hizo la épica y derrotó a Alemania desde el punto penalti, dejando una de las más grandes sorpresas de esta Copa del Mundo.

Finalmente, Países Bajos y Marruecos no defraudaron con un partidazo disputado en Monterrey, pues ambos equipos salieron con mucho ímpetu con la idea de ganar en los 90 minutos, pero la realidad es que estuvo más parejo de lo pensado.

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Es más, Marruecos fue superior en gran parte del encuentro, pero en el inicio del segundo tiempo Summerville ganó la espalda de los defensas y se la dejó servida a Gakpo, quien mandó el balón al fondo de la red.

Este fue un gol muy emotivo porque hace pocos días había perdido a un hijo, así que celebró hasta el cielo esta anotación que, hasta ese momento, le estaba dando la clasificación a la ‘Naranja mecánica’.

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De hecho, ya cuando todo indicaba que Países Bajos se iba a quedar con el triunfo, apareció el defensa Diop para empatar el compromiso al 90+1′, pues se metió entre los centrales y cabeceó solo en el área para marcar el 1-1 final.

LO EMPATÓ MARRUECOS EN EL FINAL Gran frentazo de Issa Diop para poner el 1-1 ante Países Bajos a los 90 minutos #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/hBWJ5Y8Iyf — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Así, el encuentro se fue hasta la prórroga, en la que aunque Marruecos fue superior, no pudo marcar las jugadas de gol y por eso tocó, al igual que en Paraguay-Alemania, irse hasta la definición desde el punto penalti.

Allí, hubo pocos goles, ya que en los primeros cinco cobros Países Bajos solo marcó un gol, mientras que Marruecos marcó tres y clasificó se clasificó a los octavos de final.

¡MARRUECOS SE IMPUSO EN LOS PENALES! El equipo africano le ganó la serie a Países Bajos y se metió en los octavos de final del #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sd8Evanc1m — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

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Contra quién juega Marruecos en los octavos de final

Con esta victoria, ahora el conjunto africano se mide contra Canadá, que venció a Sudáfrica, el próximo sábado, 4 de julio, a partir de las 12:00 del mediodía, hora colombiana.

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