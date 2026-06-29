Este lunes, 29 de junio, se presentó una de las mayores sorpresas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues en los dieciseisavos de final la Selección de Paraguay derrotó a Alemania, eliminando de la competencia a una de las favoritas del certamen.

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El encuentro fue muy parejo, terminó 1-1 y se definió desde el punto penalti, siendo la gran figura el guardameta paraguayo porque atajó dos disparos del conjunto alemán.

Este fue el resumen:

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Otro de los más felicitados fue el técnico Gustavo Alfaro, ya que luego del debut en el que perdió con Estados Unidos fue muy señalado, pero él siguió trabajando en silencio hasta conseguir esta importante victoria.

Es más, en la transmisión del Canal Caracol, Javier Hernández Bonnet lo defendió mucho, sobre todo por cómo le había tirado José Luis Chilavert en los últimos días, destacando que Alfaro, cuando no está con ningún equipo, es comentarista en el Gol Caracol.

Ante esto, el entrenador, que estaba siendo solicitado por toda la prensa y demás, sacó un tiempo para hablar precisamente con el equipo de transmisión, con la disposición de hasta tomarse una foto con ellos.

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Y es que esta es una de las victorias más importantes de Paraguay en su historia, recordando que no participaba en una Copa del Mundo desde hace 16 años, recibió muchas críticas luego de su debut en esta edición y ahora ya está ubicado en octavos de final tras eliminar a una de las mayores potencias de fútbol en el mundo.

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Ahora, luego de esta victoria, Paraguay jugará frente al ganador entre Francia y Suecia en los octavos de final del certamen, partido que se llevará a cabo el próximo sábado, 4 de julio, a partir de las 4:00 de la tarde.

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