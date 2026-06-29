Este lunes, 29 de junio, se jugó un partido emocionante entre Alemania y Paraguay correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues muchos creían que el cuadro europeo le iba a pasar por encima al sudamericano, pero los dirigidos por Gustavo Alfaro se posicionaron muy bien en la cancha.

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De hecho, el equipo sudamericano lo comenzó ganando por medio de un cabezazo de Julio Enciso, pero en el segundo tiempo apareció Havertz, de Alemania, para marcar la igualdad.

Estos fueron los goles:

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¡GOOOOOOOL! ¡PARAGUAY SORPRENDE Y SE PONE EN VENTAJA! Juego colectivo, centro preciso y el cabezazo demoledor de Julio Enciso para entrarle a Neuer y poner el 1-0 ante Alemania, por los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/V5UxmnQxjS — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026

¡PEGÓ ALEMANIA Y SE LO EMPATÓ A PARAGUAY! Havertz peinó un centro a la cabeza y puso el 1-1 que complica al conjunto de Alfaro,por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/V4JA7WbHL8 — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026

Por esto, el partido se fue a tiempo extra, donde Alemania marcó por medio de Tah, pero ahí interfirió el VAR para revisar una falta y la anotación fue anulada, por lo que todo se definió desde el punto penalti.

Allí, todo comenzó de gran manera para los paraguayos, puesto que Havertz remató, el guardameta Gil aguantó y atajó ese primer cobro, para darle mucha confianza a sus compañeros.

De ahí en adelante, Paraguay anotó tres más, mientras que Gil volvió a ser figura al taparle otro tiro a Woltemade y ser el héroe de la agónica clasificación del conjunto sudamericano, pese a que Paraguay falló en dos oportunidades.

¡HISTORIA PURA! PARAGUAY DERROTÓ A LA PODEROSA ALEMANIA Después de 120 minutos electrizantes y una tanda de penales emocionante, José María Canale fue el héroe en el último tiro penal para arrebatarle el partido al cuatro veces campeón del mundo. pic.twitter.com/Xmzqd6B2GS — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026

Así las cosas, Paraguay se clasificó a octavos de final y espera rival que saldrá del ganador entre Francia y Suecia, compromiso que se jugará este martes, 30 de junio, a partir de las 4:00 de la tarde.

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Cuál ha sido la mejor participación de Paraguay en los mundiales

Este es un gran momento porque Paraguay no iba a una Copa del Mundo desde 2010, justamente cuando consiguió su mejor resultado en la historia al clasificar hasta los cuartos de final, en los que cayó contra España, que luego se convertiría en campeón mundial.

Luego de eso, no fue a Brasil, Rusia ni Catar, así que su participación en 2026 era muy llamativa. Sin embargo, luego de perder en el debut frente a Estados Unidos, hinchas y periodistas lo daban por eliminado, pero el equipo siguió trabajando y ahora consiguió este importante resultado al eliminar a uno de los favoritos.

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