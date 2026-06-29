¿Le ha pasado que escucha el grito de gol de los vecinos y apenas segundos después ve la jugada en su televisor? Esa escena, muy común durante los grandes torneos de fútbol, tiene una explicación técnica y también una solución sencilla con una configuración que puede disminuir el retraso de la transmisión sin necesidad de pagar por un servicio adicional.

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La recomendación de los expertos es utilizar la Televisión Digital Terrestre (TDT), un sistema gratuito que permite recibir los canales nacionales mediante una antena compatible. Esta tecnología ofrece una señal de alta calidad y, además, presenta una menor demora frente a las plataformas de ‘streaming’ o algunos servicios de televisión por internet.

La diferencia está en la forma en que llega la señal al televisor. Mientras las plataformas digitales dependen de la conexión a internet y de varios procesos de distribución de datos antes de mostrar la imagen, la TDT recibe la transmisión de manera mucho más directa. Esa característica reduce el tiempo entre lo que sucede en el estadio y lo que aparece en la pantalla.

Cómo configurar la TDT para ver los goles del Mundial con menos retraso

Para aprovechar esta tecnología, primero hay que verificar que el televisor sea compatible con el estándar DVB-T2. Después, se debe conectar una antena apta para este sistema y acceder al menú de configuración del equipo, donde aparecen las opciones relacionadas con canales, señal o sintonización.

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Una vez allí, basta con seleccionar la búsqueda automática de canales y esperar a que el televisor complete el proceso. Al finalizar, los canales encontrados deben quedar guardados para comenzar a disfrutar de la señal abierta digital.

Finalmente, es recomendable revisar la calidad de la recepción. Si la imagen presenta interrupciones o pérdida de señal, mover la antena hacia una ventana o colocarla en un lugar más alto suele mejorar el resultado. Con esos ajustes, los aficionados pueden seguir los partidos con un retraso mucho menor y vivir los goles casi al mismo tiempo que ocurren sobre la cancha.

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