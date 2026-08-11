Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Las fallas en la señal de telefonía móvil se han convertido en una de las mayores preocupaciones para los habitantes de Pereira tras el fuerte terremoto registrado el lunes 10 de agosto. A pesar de los trabajos de recuperación adelantados por las compañías telefónicas, el departamento de Risaralda encabeza la lista de zonas más afectadas por la emergencia en telecomunicaciones. Así lo confirmó el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que reportó que 486 de las 631 estaciones base del departamento estaban fuera de servicio, es decir, aproximadamente un 77 % de afectación, según datos recogidos el martes posterior al sismo. En los siete departamentos analizados, se detectaron problemas en 3.403 de un total de 7.379 estaciones.

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Hasta el momento, no existe un reporte público detallado a nivel de barrios que permita precisar en qué sectores de Pereira la señal es estable, intermitente o totalmente nula. El impacto en el servicio responde principalmente a fallos en el suministro eléctrico, daños en la infraestructura de telecomunicaciones y el incremento masivo de llamadas provocado por el sismo, cuando miles de personas intentaron localizar a familiares y servicios de emergencia al mismo tiempo.

En respuesta, los operadores Claro, Tigo y WOM han anunciado beneficios y medidas especiales. Claro informó que, para clientes prepago de Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Quindío y Caldas, habilitará durante siete días 2 GB de navegación, minutos ilimitados y mensajes de texto SMS; no obstante, la compañía explica que la recuperación total depende de la restitución de energía y la reparación de estructuras dañadas. Tigo activó beneficios similares por tres días para usuarios prepago de las mismas regiones, y WOM ofreció datos y minutos gratuitos en periodos escalonados a usuarios prepago y, hasta el 24 de agosto, datos y voz ilimitados para planes pospago en el Eje Cafetero.

Debido a la congestión, la Comisión de Regulación de Comunicaciones sugiere priorizar mensajes de texto o aplicaciones de mensajería en lugar de insistir con llamadas, que saturan aún más la red. Según explican, los mensajes de texto SMS pueden enviarse aun con la red móvil limitada, a diferencia de WhatsApp o iMessage, que requieren conexión a internet para operar. Para usuarios de iPhone, es posible configurar la función para enviar mensajes como SMS tradicionales, lo que aumenta la probabilidad de que el mensaje llegue. Además, las llamadas al 123 para emergencias siguen funcionando incluso sin saldo.

¿Por qué es recomendable usar SMS en Pereira para comunicarse tras el terremoto?

El uso de SMS es preferible porque estos mensajes requieren menos capacidad de red que una llamada o aplicaciones como WhatsApp y iMessage, permitiendo una comunicación más eficiente en condiciones de congestión y con redes móviles inestables, como las que afectan a Pereira y Risaralda tras el terremoto.

¿Qué beneficios ofrecen Claro, Tigo y WOM a usuarios afectados en Pereira?

Según la información disponible, Claro ofrece 2 GB, minutos y SMS ilimitados durante siete días; Tigo otorga 2 GB gratis por tres días para prepago; y WOM activa beneficios de datos, minutos gratuitos y voz ilimitada según el tipo de usuario, buscando asegurar la conexión de los habitantes mientras avanzan los arreglos de la infraestructura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.