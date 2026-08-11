El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia dejó escenas de angustia entre las comunidades afectadas, pero también momentos que reflejaron el impacto emocional de la emergencia.

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Uno de ellos ocurrió durante una transmisión de Noticias Caracol, cuando Maira Tenorio, corresponsal en Roldanillo (Valle del Cauca) no pudo contener las lágrimas al escuchar el relato de una de las damnificadas.

La mujer contó ante las cámaras la difícil situación que enfrenta después del fuerte movimiento sísmico y las consecuencias que este dejó en su vida. Su testimonio evidenció no solo el temor provocado por el terremoto, sino también la incertidumbre que enfrentan quienes perdieron parte de lo que tenían.

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Mientras escuchaba el relato, la periodista se mostró visiblemente conmovida y terminó acercándose a la mujer para abrazarla. El momento reflejó la dimensión humana de una emergencia que ha dejado numerosas personas afectadas en diferentes zonas del país.

“Es muy duro, porque uno vive de este negocio, yo vivo de esto, no tengo otra salida. Muy duro, me duele mucho en el alma porque siempre me levanto y vengo y abro el negocio, estoy con mi prima acá. Ella también vive de esto”, contó la mujer y en seguida la periodista no aguantó y rompió en llanto: “No es nada fácil, sé que es el trabajo de muchos años”, indicó la comunicadora.

La periodista no pudo ocultar su emoción ante las palabras de la damnificada. La escena ocurrió mientras medios de comunicación continúan acompañando a las comunidades que intentan sobreponerse a las consecuencias del terremoto en Colombia.

¿Cuántas víctimas deja el terremoto en Colombia? El terremoto de magnitud 7,4 deja, de manera preliminar, 188 personas fallecidas y 1.677 heridas en las ciudades capitales más afectadas, según el balance con corte a las 4:00 p. m. del 11 de agosto, según recogió Blu Radio. Las cifras continúan en actualización mientras avanzan las labores de evaluación y atención de la emergencia. Cali y Pereira concentran la mayor cantidad de víctimas mortales, con 95 y 79 fallecidos, respectivamente. Manizales reporta cinco muertes y Quibdó nueve, mientras que Armenia no registra fallecidos en el balance consultado. Además de las víctimas mortales y heridas, las autoridades reportan personas atrapadas, desaparecidas y miles de damnificados, así como daños en viviendas, edificios, colegios, vías y otras estructuras. La evaluación de daños continúa y, por ello, el balance puede cambiar durante las próximas horas.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.