El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto sigue dejando nuevos datos sobre sus víctimas. Medicina Legal confirmó la identificación de 93 personas entre los 180 cuerpos que han sido trasladados a sus instalaciones después de la emergencia.
Los cuerpos recibidos provienen de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. El más reciente reporte de Medicina Legal, con corte a la noche del martes 11 de agosto, precisa que las identidades establecidas corresponden a víctimas ubicadas en Manizales, Belén de Umbría, Pereira, Buenaventura, Buga, Cali y Quibdó.
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Medicina Legal señaló que el proceso de identificación continúa y que la entrega de los cuerpos se coordina con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades de los municipios correspondientes. La entidad también indicó que mantiene las labores técnicas y el acompañamiento a los familiares de las víctimas.
Esta es la tercera relación de personas identificadas después de la tragedia. La lista incluye víctimas de diferentes edades y permite conocer la dimensión humana de una emergencia que dejó afectaciones en varios departamentos del país.
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Estos son los nombres incluidos en el más reciente listado de Medicina Legal:
Listado de víctimas identificadas por terremoto en Colombia
En Manizales:
- Fernando Alonso González — Masculino — 70 años
- Catalina Arango Sandoval — Femenino — 18 años
- Oscar de Jesús Henao Marín — Masculino — 78 años
- Luis Alberto Duque Cortes — Masculino — 42 años
En Belén de Umbría:
- José Yovany Agudelo Sánchez — Masculino — 46 años
En Pereira
- Lina Marcela Rodas Cuartas — Femenino — 37 años
- Julián Andrés Mejía Moreno — Masculino — 27 años
- Sandra Patricia Chica Montoya — Femenino — 47 años
- Gilberto de Jesús Giraldo López — Masculino — 74 años
- Pilar Jiménez Toquica — Femenino — 81 años
- Sergina Moncada Aguirre — Femenino — 71 años
- Argensola del Socorro González Gutiérrez — Femenino — 82 años
- Paula Andrea Franco Bustamante — Femenino — 44 años
- Dargui González Guerrero — Masculino — 49 años
- Angela María Acosta González — Femenino — 46 años
- Juan Manuel Toro Sánchez — Masculino — 30 años
- Wilson de Jesús Largo Trejos — Masculino — 57 años
- Luis Fernando Ossa Hernández — Masculino — 62 años
- Pedronel Díaz Díaz — Masculino — 64 años
- Aracelly Daza Valencia — Femenino — 61 años
- R D R Q — Masculino — 17 años
- Derly Angelica Martínez Flórez — Femenino — 25 años
- Vanessa Gómez Molina — Femenino — 28 años
- Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía — Femenino — 38 años
- Kevin Styven Álvarez Mosquera — Masculino — 30 años
- Rosa Angelica Maya Maya — Femenino — 76 años
- María Mariela Granada Echeverry — Femenino — 67 años
- Guillermo Orrego Flórez — Masculino — 59 años
- Blanca Libia Hincapié Londoño — Femenino — 82 años
- José Fernando Valencia Cañas — Masculino — 51 años
- Nubredin Ortiz Londoño — Masculino — 85 años
- Paula Milena Villaneda Franco — Femenino — 23 años
- Sorley Aracelly Villa Guevara — Femenino — 64 años
- Juan Carlos Urquijo — Masculino — 33 años
- Aleida Campiño Trujillo — Femenino — 63 años
- Magola Quiceno López — Femenino — 71 años
- Andrea Carolina Puliche Blandon — Femenino — 30 años
- Mariana Santa Gómez — Femenino — 65 años
- Pablo Andrés Rivera Avirama — Masculino — 26 años
- María Dalila Moncada Aguirre — Femenino — 84 años
- José Fernando Granada Gutiérrez — Masculino — 60 años
- Juan Carlos Aristizabal López — Masculino — 62 años
- Sigifredo Heredia Manzo — Masculino — 65 años
- María Leticia Hernández Rendon — Femenino — 60 años
- Fanny Moncada Aguirre — Femenino — 66 años
- Yaneth Ensueño Álzate Sánchez — Femenino — 59 años
- Sofia Martínez — Femenino — 38 años
- Floralba Londoño Pulgarín — Femenino — 63 años
- Martha Lucía Gómez Grisales — Femenino — 43 años
- Daniela Gutiérrez Tangarife — Femenino — 30 años
- Juan José Zapata Chica — Masculino — 19 años
- Jesús Emilio Castro Hincapié — Masculino — 55 años
- María Valeria Arcila Roldan — Femenino — 25 años
- María Elvia Ruiz de Jiménez — Femenino — 69 años
- María Estrella Benitez Herrera — Femenino — 69 años
- Valentina Gallego Osorio — Femenino — 27 años
- Jhon Jairo Zuluaga — Masculino — 53 años
- María Rosalba Morales Batero — Femenino — 76 años
- Anselmo Guevara Navarro — Masculino — 76 años
- Carlos Alberto Jaramillo Duque — Masculino — 30 años
- Julián Arango Hernández — Masculino — 62 años
- Jorge Luis Muñoz Marín — Masculino — 69 años
- María Catalina López — Femenino — 46 años
- Teresita Meza de López — Femenino — 77 años
- Iván Felipe Morales Grajales — Masculino — 21 años
- Flor María Martínez de Chaux — Femenino — 73 años
- María Cristina Giraldo Hernández — Femenino — 83 años
- Gloria Amparo Monsalve Álvarez — Femenino — 68 años
- Ceneida Ramírez Arango — Femenino — 45 años
- Richard Alejandro Cardona Cañaveral — Masculino — 22 años
- Leidy Marcela Morales Arias — Femenino — 34 años
- Ofelia Franco de Zapata — Femenino — 73 años
- Luz María Hineztroza Renteria — Femenino — 51 años
En Buenaventura:
- Mabel Cristina Carvajal Posada — Femenino — 57 años
- Martha Patricia Correa Grueso — Femenino — 50 años
- Carlos Alberto Rosero Pretel — Masculino — 55 años
En Buga:
- A R G — Masculino — 8 años
- Paola Andrea Quintero Daza — Femenino — 34 años
- Jesús Alfonso González — Masculino — 28 años
En Cali:
- Miriam Del Socorro Quintero Ramírez — Femenino — 64 años
- Miriam de Jesús Wilches de Palacio — Femenino — 81 años
- Angela Julieth Muñoz Torres — Femenino — 36 años
En Quibdó:
- Bibiana Buitrago Zuluaga — Femenino — 36 años
- Daniela Sánchez Morales — Femenino — 28 años
- Juan Antonio Galeano Restrepo — Masculino — 35 años
- Juan Camilo Moreno Sánchez — Masculino — 25 años
- John Ricardo Parra Blandon — Masculino — 46 años
- Yonny Rocío Salas Duque — Femenino — 42 años
- María Daniela Ruiz Hinestroza — Femenino — 35 años
- Keisy Lidsay Parra Sánchez — Femenino — 19 años
- Bertha Roa Ramírez — Femenino — 38 años
- Horacio Antonio Mosquera Mena — Masculino — 72 años
- Luis Alberto Rivas Salguero — Masculino — 39 años
Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños
Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.
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