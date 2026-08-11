El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto sigue dejando nuevos datos sobre sus víctimas. Medicina Legal confirmó la identificación de 93 personas entre los 180 cuerpos que han sido trasladados a sus instalaciones después de la emergencia.

Sigue a PULZO en Discover

Los cuerpos recibidos provienen de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. El más reciente reporte de Medicina Legal, con corte a la noche del martes 11 de agosto, precisa que las identidades establecidas corresponden a víctimas ubicadas en Manizales, Belén de Umbría, Pereira, Buenaventura, Buga, Cali y Quibdó.

Vea también: “Muy duro”: relato de víctima de terremoto le sacó lagrimas a periodista de Noticias Caracol

Medicina Legal señaló que el proceso de identificación continúa y que la entrega de los cuerpos se coordina con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades de los municipios correspondientes. La entidad también indicó que mantiene las labores técnicas y el acompañamiento a los familiares de las víctimas.

Lee También

Esta es la tercera relación de personas identificadas después de la tragedia. La lista incluye víctimas de diferentes edades y permite conocer la dimensión humana de una emergencia que dejó afectaciones en varios departamentos del país.

Vea también: [Video] Conmovedor rescate de Daniela, la mujer que estuvo 36 horas bajo escombros por terremoto en Pereira

Estos son los nombres incluidos en el más reciente listado de Medicina Legal:

Listado de víctimas identificadas por terremoto en Colombia

En Manizales:

Fernando Alonso González — Masculino — 70 años Catalina Arango Sandoval — Femenino — 18 años Oscar de Jesús Henao Marín — Masculino — 78 años Luis Alberto Duque Cortes — Masculino — 42 años

En Belén de Umbría:

José Yovany Agudelo Sánchez — Masculino — 46 años

En Pereira

Lina Marcela Rodas Cuartas — Femenino — 37 años Julián Andrés Mejía Moreno — Masculino — 27 años Sandra Patricia Chica Montoya — Femenino — 47 años Gilberto de Jesús Giraldo López — Masculino — 74 años Pilar Jiménez Toquica — Femenino — 81 años Sergina Moncada Aguirre — Femenino — 71 años Argensola del Socorro González Gutiérrez — Femenino — 82 años Paula Andrea Franco Bustamante — Femenino — 44 años Dargui González Guerrero — Masculino — 49 años Angela María Acosta González — Femenino — 46 años Juan Manuel Toro Sánchez — Masculino — 30 años Wilson de Jesús Largo Trejos — Masculino — 57 años Luis Fernando Ossa Hernández — Masculino — 62 años Pedronel Díaz Díaz — Masculino — 64 años Aracelly Daza Valencia — Femenino — 61 años R D R Q — Masculino — 17 años Derly Angelica Martínez Flórez — Femenino — 25 años Vanessa Gómez Molina — Femenino — 28 años Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía — Femenino — 38 años Kevin Styven Álvarez Mosquera — Masculino — 30 años Rosa Angelica Maya Maya — Femenino — 76 años María Mariela Granada Echeverry — Femenino — 67 años Guillermo Orrego Flórez — Masculino — 59 años Blanca Libia Hincapié Londoño — Femenino — 82 años José Fernando Valencia Cañas — Masculino — 51 años Nubredin Ortiz Londoño — Masculino — 85 años Paula Milena Villaneda Franco — Femenino — 23 años Sorley Aracelly Villa Guevara — Femenino — 64 años Juan Carlos Urquijo — Masculino — 33 años Aleida Campiño Trujillo — Femenino — 63 años Magola Quiceno López — Femenino — 71 años Andrea Carolina Puliche Blandon — Femenino — 30 años Mariana Santa Gómez — Femenino — 65 años Pablo Andrés Rivera Avirama — Masculino — 26 años María Dalila Moncada Aguirre — Femenino — 84 años José Fernando Granada Gutiérrez — Masculino — 60 años Juan Carlos Aristizabal López — Masculino — 62 años Sigifredo Heredia Manzo — Masculino — 65 años María Leticia Hernández Rendon — Femenino — 60 años Fanny Moncada Aguirre — Femenino — 66 años Yaneth Ensueño Álzate Sánchez — Femenino — 59 años Sofia Martínez — Femenino — 38 años Floralba Londoño Pulgarín — Femenino — 63 años Martha Lucía Gómez Grisales — Femenino — 43 años Daniela Gutiérrez Tangarife — Femenino — 30 años Juan José Zapata Chica — Masculino — 19 años Jesús Emilio Castro Hincapié — Masculino — 55 años María Valeria Arcila Roldan — Femenino — 25 años María Elvia Ruiz de Jiménez — Femenino — 69 años María Estrella Benitez Herrera — Femenino — 69 años Valentina Gallego Osorio — Femenino — 27 años Jhon Jairo Zuluaga — Masculino — 53 años María Rosalba Morales Batero — Femenino — 76 años Anselmo Guevara Navarro — Masculino — 76 años Carlos Alberto Jaramillo Duque — Masculino — 30 años Julián Arango Hernández — Masculino — 62 años Jorge Luis Muñoz Marín — Masculino — 69 años María Catalina López — Femenino — 46 años Teresita Meza de López — Femenino — 77 años Iván Felipe Morales Grajales — Masculino — 21 años Flor María Martínez de Chaux — Femenino — 73 años María Cristina Giraldo Hernández — Femenino — 83 años Gloria Amparo Monsalve Álvarez — Femenino — 68 años Ceneida Ramírez Arango — Femenino — 45 años Richard Alejandro Cardona Cañaveral — Masculino — 22 años Leidy Marcela Morales Arias — Femenino — 34 años Ofelia Franco de Zapata — Femenino — 73 años Luz María Hineztroza Renteria — Femenino — 51 años

En Buenaventura:

Mabel Cristina Carvajal Posada — Femenino — 57 años Martha Patricia Correa Grueso — Femenino — 50 años Carlos Alberto Rosero Pretel — Masculino — 55 años

En Buga:

A R G — Masculino — 8 años Paola Andrea Quintero Daza — Femenino — 34 años Jesús Alfonso González — Masculino — 28 años

En Cali:

Miriam Del Socorro Quintero Ramírez — Femenino — 64 años Miriam de Jesús Wilches de Palacio — Femenino — 81 años Angela Julieth Muñoz Torres — Femenino — 36 años

En Quibdó:

Bibiana Buitrago Zuluaga — Femenino — 36 años Daniela Sánchez Morales — Femenino — 28 años Juan Antonio Galeano Restrepo — Masculino — 35 años Juan Camilo Moreno Sánchez — Masculino — 25 años John Ricardo Parra Blandon — Masculino — 46 años Yonny Rocío Salas Duque — Femenino — 42 años María Daniela Ruiz Hinestroza — Femenino — 35 años Keisy Lidsay Parra Sánchez — Femenino — 19 años Bertha Roa Ramírez — Femenino — 38 años Horacio Antonio Mosquera Mena — Masculino — 72 años Luis Alberto Rivas Salguero — Masculino — 39 años

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.