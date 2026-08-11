Escrito por:  Redacción Nación
Ago 11, 2026 - 10:50 pm

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto sigue dejando nuevos datos sobre sus víctimas. Medicina Legal confirmó la identificación de 93 personas entre los 180 cuerpos que han sido trasladados a sus instalaciones después de la emergencia.

Los cuerpos recibidos provienen de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. El más reciente reporte de Medicina Legal, con corte a la noche del martes 11 de agosto, precisa que las identidades establecidas corresponden a víctimas ubicadas en Manizales, Belén de Umbría, Pereira, Buenaventura, Buga, Cali y Quibdó.

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Medicina Legal señaló que el proceso de identificación continúa y que la entrega de los cuerpos se coordina con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades de los municipios correspondientes. La entidad también indicó que mantiene las labores técnicas y el acompañamiento a los familiares de las víctimas.

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Esta es la tercera relación de personas identificadas después de la tragedia. La lista incluye víctimas de diferentes edades y permite conocer la dimensión humana de una emergencia que dejó afectaciones en varios departamentos del país.

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Estos son los nombres incluidos en el más reciente listado de Medicina Legal:

Listado de víctimas identificadas por terremoto en Colombia 

En Manizales:

  1. Fernando Alonso González — Masculino — 70 años
  2. Catalina Arango Sandoval — Femenino — 18 años
  3. Oscar de Jesús Henao Marín — Masculino — 78 años
  4. Luis Alberto Duque Cortes — Masculino — 42 años

En Belén de Umbría:

  1. José Yovany Agudelo Sánchez — Masculino — 46 años

En Pereira

  1. Lina Marcela Rodas Cuartas — Femenino — 37 años
  2. Julián Andrés Mejía Moreno — Masculino — 27 años
  3. Sandra Patricia Chica Montoya — Femenino — 47 años
  4. Gilberto de Jesús Giraldo López — Masculino — 74 años
  5. Pilar Jiménez Toquica — Femenino — 81 años
  6. Sergina Moncada Aguirre — Femenino — 71 años
  7. Argensola del Socorro González Gutiérrez — Femenino — 82 años
  8. Paula Andrea Franco Bustamante — Femenino — 44 años
  9. Dargui González Guerrero — Masculino — 49 años
  10. Angela María Acosta González — Femenino — 46 años
  11. Juan Manuel Toro Sánchez — Masculino — 30 años
  12. Wilson de Jesús Largo Trejos — Masculino — 57 años
  13. Luis Fernando Ossa Hernández — Masculino — 62 años
  14. Pedronel Díaz Díaz — Masculino — 64 años
  15. Aracelly Daza Valencia — Femenino — 61 años
  16. R D R Q — Masculino — 17 años
  17. Derly Angelica Martínez Flórez — Femenino — 25 años
  18. Vanessa Gómez Molina — Femenino — 28 años
  19. Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía — Femenino — 38 años
  20. Kevin Styven Álvarez Mosquera — Masculino — 30 años
  21. Rosa Angelica Maya Maya — Femenino — 76 años
  22. María Mariela Granada Echeverry — Femenino — 67 años
  23. Guillermo Orrego Flórez — Masculino — 59 años
  24. Blanca Libia Hincapié Londoño — Femenino — 82 años
  25. José Fernando Valencia Cañas — Masculino — 51 años
  26. Nubredin Ortiz Londoño — Masculino — 85 años
  27. Paula Milena Villaneda Franco — Femenino — 23 años
  28. Sorley Aracelly Villa Guevara — Femenino — 64 años
  29. Juan Carlos Urquijo — Masculino — 33 años
  30. Aleida Campiño Trujillo — Femenino — 63 años
  31. Magola Quiceno López — Femenino — 71 años
  32. Andrea Carolina Puliche Blandon — Femenino — 30 años
  33. Mariana Santa Gómez — Femenino — 65 años
  34. Pablo Andrés Rivera Avirama — Masculino — 26 años
  35. María Dalila Moncada Aguirre — Femenino — 84 años
  36. José Fernando Granada Gutiérrez — Masculino — 60 años
  37. Juan Carlos Aristizabal López — Masculino — 62 años
  38. Sigifredo Heredia Manzo — Masculino — 65 años
  39. María Leticia Hernández Rendon — Femenino — 60 años
  40. Fanny Moncada Aguirre — Femenino — 66 años
  41. Yaneth Ensueño Álzate Sánchez — Femenino — 59 años
  42. Sofia Martínez — Femenino — 38 años
  43. Floralba Londoño Pulgarín — Femenino — 63 años
  44. Martha Lucía Gómez Grisales — Femenino — 43 años
  45. Daniela Gutiérrez Tangarife — Femenino — 30 años
  46. Juan José Zapata Chica — Masculino — 19 años
  47. Jesús Emilio Castro Hincapié — Masculino — 55 años
  48. María Valeria Arcila Roldan — Femenino — 25 años
  49. María Elvia Ruiz de Jiménez — Femenino — 69 años
  50. María Estrella Benitez Herrera — Femenino — 69 años
  51. Valentina Gallego Osorio — Femenino — 27 años
  52. Jhon Jairo Zuluaga — Masculino — 53 años
  53. María Rosalba Morales Batero — Femenino — 76 años
  54. Anselmo Guevara Navarro — Masculino — 76 años
  55. Carlos Alberto Jaramillo Duque — Masculino — 30 años
  56. Julián Arango Hernández — Masculino — 62 años
  57. Jorge Luis Muñoz Marín — Masculino — 69 años
  58. María Catalina López — Femenino — 46 años
  59. Teresita Meza de López — Femenino — 77 años
  60. Iván Felipe Morales Grajales — Masculino — 21 años
  61. Flor María Martínez de Chaux — Femenino — 73 años
  62. María Cristina Giraldo Hernández — Femenino — 83 años
  63. Gloria Amparo Monsalve Álvarez — Femenino — 68 años
  64. Ceneida Ramírez Arango — Femenino — 45 años
  65. Richard Alejandro Cardona Cañaveral — Masculino — 22 años
  66. Leidy Marcela Morales Arias — Femenino — 34 años
  67. Ofelia Franco de Zapata — Femenino — 73 años
  68. Luz María Hineztroza Renteria — Femenino — 51 años

En Buenaventura:

  1. Mabel Cristina Carvajal Posada — Femenino — 57 años
  2. Martha Patricia Correa Grueso — Femenino — 50 años
  3. Carlos Alberto Rosero Pretel — Masculino — 55 años

En Buga:

  1. A R G — Masculino — 8 años
  2. Paola Andrea Quintero Daza — Femenino — 34 años
  3. Jesús Alfonso González — Masculino — 28 años

En Cali:

  1. Miriam Del Socorro Quintero Ramírez — Femenino — 64 años
  2. Miriam de Jesús Wilches de Palacio — Femenino — 81 años
  3. Angela Julieth Muñoz Torres — Femenino — 36 años

En Quibdó:

  1. Bibiana Buitrago Zuluaga — Femenino — 36 años
  2. Daniela Sánchez Morales — Femenino — 28 años
  3. Juan Antonio Galeano Restrepo — Masculino — 35 años
  4. Juan Camilo Moreno Sánchez — Masculino — 25 años
  5. John Ricardo Parra Blandon — Masculino — 46 años
  6. Yonny Rocío Salas Duque — Femenino — 42 años
  7. María Daniela Ruiz Hinestroza — Femenino — 35 años
  8. Keisy Lidsay Parra Sánchez — Femenino — 19 años
  9. Bertha Roa Ramírez — Femenino — 38 años
  10. Horacio Antonio Mosquera Mena — Masculino — 72 años
  11. Luis Alberto Rivas Salguero — Masculino — 39 años

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.

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