El rescate de Daniela Largo, quien permaneció cerca de 36 horas bajo los escombros luego del terremoto que sacudió a Colombia, tuvo detrás varias horas de trabajo de los equipos especializados que llegaron hasta Pereira para encontrarla y ponerla a salvo.

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Entre quienes acompañaron ese procedimiento estuvo Johana Mejía, integrante del equipo de Bomberos de Bogotá que participó en las labores para sacar a la mujer del lugar donde permanecía atrapada. Durante el operativo, la bombero estuvo junto a Daniela y la alentó mientras sus compañeros avanzaban en el rescate.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá destacó la participación de su equipo USAR en el procedimiento y compartió detalles de la intervención. La entidad señaló que el trabajo se hizo de manera articulada con Bomberos Pereira y PONALSAR, con el objetivo de llegar hasta la mujer y sacarla con vida.

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Johana Mejía estuvo junto a Daniela durante las labores para sacarla de los escombros. Escucha de su propia voz, y de la de Javier, cómo nuestros uniformados del equipo USAR vivieron este rescate. pic.twitter.com/6BjIPzLDjN — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) August 12, 2026

Así fue el rescate de Daniela

Daniela, de 35 años, se encontraba en un edificio del centro de Pereira cuando ocurrió el terremoto de magnitud 7,4. Su familia comenzó a buscarla después de conocer que podía encontrarse entre los escombros y, finalmente, los equipos de emergencia lograron establecer dónde estaba.

Los rescatistas trabajaron durante aproximadamente 10 horas para llegar hasta ella. El operativo requirió dos excavaciones para poder acceder al punto donde se encontraba atrapada. Mientras avanzaban, le suministraron oxígeno a través de una máscara y abrieron un espacio en la parte superior de los escombros.

La operación implicó atravesar cuatro placas de concreto que se encontraban sobre Daniela. Paralelamente, los rescatistas construyeron un túnel por la parte inferior, que finalmente permitió extraerla del lugar.

En medio de ese procedimiento estuvo Johana Mejía, quien permaneció junto a Daniela para mantenerla alentada mientras el equipo de rescate trabajaba para sacarla. Su labor fue parte de un operativo que terminó con la mujer con vida después de pasar cerca de 36 horas atrapada.

Bomberos de Bogotá resaltó el resultado del procedimiento como una nueva vida salvada por su equipo USAR. La institución también difundió testimonios de sus uniformados, entre ellos Johana y Javier, para contar desde su propia experiencia cómo vivieron las labores de rescate.

El caso de Daniela se convirtió en uno de los rescates que mantienen la esperanza entre las personas afectadas por el terremoto, mientras los organismos de emergencia continúan buscando sobrevivientes en las zonas donde se registraron colapsos.

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