La actividad sísmica continúa en San José del Palmar, Chocó, zona donde se registró el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia. En la noche de este martes 11 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano reportó dos nuevos movimientos en un intervalo de apenas dos minutos.

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(Vea también: Reportan nuevos temblores y hubo inquietud porque uno fue en el epicentro del trágico terremoto)

El primer evento ocurrió a las 11:07 p. m., con una magnitud de 3,0 y una profundidad de 49 kilómetros. El SGC ubicó su epicentro en San José del Palmar, Chocó.

Dos minutos después, a las 11:09 p. m., la entidad informó un segundo sismo en el mismo municipio. Este movimiento tuvo una magnitud de 3,1 y una profundidad de 96 kilómetros.

Los dos eventos fueron registrados por el sistema de monitoreo del Servicio Geológico Colombiano, que continúa siguiendo la actividad sísmica en la zona después del fuerte terremoto registrado el 10 de agosto.

Qué se sabe de las réplicas del terremoto de 7,4

Los dos movimientos reportados durante la noche hacen parte de la actividad sísmica que continúa después del terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia. Luego del evento principal, el Servicio Geológico Colombiano ha identificado una secuencia de sismos de menor magnitud en la zona.

Una réplica es un movimiento que ocurre después de un terremoto principal y que está relacionado con el proceso de reajuste de la corteza terrestre. Su número puede ser elevado y su magnitud suele ser inferior a la del evento principal, aunque algunas pueden sentirse con fuerza.

El SGC ha reiterado que no es posible predecir los sismos, por lo que la aparición de nuevos movimientos no permite establecer cuándo ocurrirá el siguiente ni qué magnitud tendrá. La entidad mantiene el seguimiento de la zona y actualiza sus boletines a medida que obtiene nueva información.

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