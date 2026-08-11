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El lunes 10 de agosto de 2026, un potente terremoto de magnitud 7,4 estremeció a Colombia, provocando una situación de emergencia nacional que se sintió fundamentalmente en el occidente y el centro del país. El movimiento telúrico, cuyo epicentro fue registrado en San José del Palmar, Chocó, ocurrió a las 7:34 a.m. y, de acuerdo con los datos entregados por el Servicio Geológico Colombiano, su causa principal fue la subducción de la placa de Nazca. Este fenómeno se caracteriza por el desplazamiento de una placa tectónica por debajo de otra, proceso que suele desencadenar sismos de gran intensidad y prolongada duración; en este caso, el evento sísmico duró cerca de dos minutos.

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Las consecuencias han sido devastadoras. Según reportes recogidos en la mañana del 11 de agosto, al menos 169 personas perdieron la vida y más de 570 resultaron heridas. Las ciudades de Quibdó, Cali, Pereira, Manizales y Buenaventura figuraron entre las más afectadas. Mientras las autoridades continúan con labores de rescate y remoción de escombros, se mantiene la alerta ante posibles réplicas que siguen generando temor y riesgo entre los habitantes de la región.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó un reporte detallado sobre las víctimas fatales: hasta las 11:00 a.m. del día siguiente al evento principal, esta entidad había recibido 160 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. Se informó que hasta ese momento se abordaron 28 cuerpos, de los cuales los equipos interdisciplinarios lograron identificar plenamente a 22 víctimas. Entre los identificados figuran nombres procedentes de distintas ciudades afectadas, con una mayoría registrada en la sede de Pereira, seguida de Buenaventura y Manizales.

El trabajo de las autoridades médicas y forenses es esencial en el proceso de identificación y acompañamiento a las familias, quienes atraviesan momentos de enorme dolor y preocupación. Mientras tanto, la población permanece atenta a las indicaciones de los organismos de emergencia y a la evolución de los reportes oficiales respecto a heridos, desaparecidos y posibles nuevas víctimas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las ciudades más afectadas por el terremoto en Colombia el 10 de agosto de 2026?

Las ciudades más impactadas por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, según los reportes, fueron Quibdó, Cali, Pereira, Manizales y Buenaventura. Estas localidades sufrieron graves consecuencias tanto en daños materiales como en pérdidas humanas, evidenciando la magnitud de la emergencia en el occidente y centro del país.

¿Qué significa la subducción de la placa de Nazca y cómo provocó el sismo en Colombia?

La subducción de la placa de Nazca es un proceso geológico en el cual la placa tectónica de Nazca se desliza por debajo de la placa continental sudamericana, lo que libera energía acumulada en forma de sismos. Según el Servicio Geológico Colombiano, este fenómeno fue la causa principal del terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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