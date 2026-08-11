Familiares de Amparo Jaramillo y Violeta Guerrero aseguran que ambas permanecen dentro del Conjunto Residencial Guadalupe. Los organismos de rescate ya habrían establecido dónde se encuentran, pero el ingreso continúa siendo riesgoso y requieren materiales para apuntalar la estructura.

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La angustia continúa en Cali tras el fuerte terremoto que sacudió a Colombia, especialmente para los familiares de Amparo Jaramillo y su nieta, Violeta Guerrero, quienes permanecen atrapadas entre los escombros del Conjunto Residencial Guadalupe, en el sector Cuarto de la Legua.

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Aunque la ubicación de las dos mujeres ya habría sido establecida por los equipos que trabajan en la zona, todavía no han podido ser rescatadas debido a las condiciones de la estructura y a la falta de elementos necesarios para garantizar el ingreso seguro de los socorristas.

De acuerdo con la información entregada por sus familiares, Amparo y Violeta se encontraban dentro del conjunto residencial cuando ocurrió el movimiento telúrico. Los porteros del lugar les habrían indicado que las dos mujeres no alcanzaron a salir del edificio antes del colapso.

Desde entonces, sus allegados han intentado comunicarse con ellas y han seguido de cerca las labores de búsqueda. La situación tomó un nuevo giro luego de que se estableciera el punto donde se encontrarían las mujeres. Sin embargo, localizarlas no ha significado que puedan ser extraídas inmediatamente.

El principal obstáculo está en las condiciones de acceso. Para que los rescatistas puedan avanzar hacia el punto donde estarían Amparo y Violeta, primero deben apuntalar la entrada y asegurar la estructura, con el objetivo de evitar nuevos desprendimientos que pongan en riesgo tanto a las víctimas como a los organismos de socorro.

Ante esta situación, los familiares y personas que acompañan la emergencia hicieron un llamado urgente para conseguir elementos que permitan reforzar y estabilizar el acceso.

Entre los materiales que se requieren están:

Postes de madera sólidos.

Pedazos de guadua o guadua sólida, que puedan utilizarse para apuntalar la estructura.

La solicitud busca facilitar el trabajo de los equipos especializados y permitir que puedan ingresar hasta el punto donde se encuentran las dos mujeres. La prioridad, según los allegados, es conseguir estos elementos para que los rescatistas puedan asegurar la entrada y avanzar con la extracción.

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Mientras continúan las labores, los familiares de Amparo y Violeta han pedido a los ciudadanos que ayuden a difundir el caso, especialmente a quienes se encuentran en Cali y puedan tener acceso a los materiales solicitados.

La emergencia continúa bajo atención de los organismos encargados de la búsqueda y rescate, mientras crece la expectativa entre los familiares, que esperan que Amparo Jaramillo y Violeta Guerrero puedan ser extraídas con vida.

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