La angustia crece en Cali después del fuerte terremoto que sacudió a Colombia, pues familiares buscan información sobre Amparo Jaramillo y su nieta, Violeta Guerrero, de quienes no han podido tener noticias luego del movimiento telúrico.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información difundida por sus allegados, las dos mujeres se encontraban en el Conjunto Residencial Guadalupe, ubicado en el sector Cuarto de la Legua, cuando ocurrió el sismo. Según los porteros del lugar, Amparo y Violeta no habrían alcanzado a salir del edificio.

Vea también: Van a indemnizar a víctimas del devastador terremoto en Colombia y dicen cómo recibir dinero

Sus familiares aseguran que han intentado comunicarse con ellas sin éxito y solicitan ayuda para establecer dónde se encuentran. Hasta el momento, además, indican que no habría llegado personal de rescate al sitio, por lo que mantienen la búsqueda y esperan que las autoridades puedan verificar la situación.

Lee También

Desaparecidas en Cali / Suministrada

La información sobre las desaparecidas fue difundida con el propósito de ampliar la búsqueda y conseguir apoyo de personas que se encuentren en Cali. Cualquier dato que permita conocer el paradero de Amparo Jaramillo o Violeta Guerrero puede ser comunicado a sus familiares.

Vea también: Temblor de hoy en Colombia pareció eterno: explican por qué se sintió tan largo, aunque duró segundos

Para entregar información, los allegados habilitaron el número 310 451 9818 y también solicitaron contactar por WhatsApp a @adrianapombok. La petición es que quienes tengan familiares, amigos o conocidos en Cali ayuden a compartir la información para intentar ubicarlas.

Así fue el terremoto hoy en Colombia

El Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y sus respectivas capitales han sufrido las consecuencias del terremoto de 7,4 que se vivió en Colombia este lunes 10 de enero. Estas son algunas de las imágenes que se han divulgado en redes sociales sobre lo que sucedió en diferentes puntos del país.