El fuerte sismo que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto dejó una sensación que se repitió entre quienes lo sintieron en distintas regiones: el movimiento pareció durar, para muchos, una eternidad. Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) explica que no existe una única duración para un terremoto y que el tiempo percibido por una persona puede ser diferente al registrado por los instrumentos.

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Según la explicación del SGC hay que diferenciar entre el tiempo que tarda en romperse la falla que origina el movimiento, el periodo durante el cual el sismo queda registrado en los equipos y el lapso durante el que las personas sienten las ondas. En el caso del movimiento de este lunes, la ruptura tuvo una duración media de 12,5 segundos, según Semana, pero el registro instrumental puede prolongarse durante varios minutos.

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#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 2, 2026-08-10, 07:34 hora local Magnitud 7.4, profundidad 96 km, San José del Palmar – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/8LQZs0nsfF — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

Entonces, ¿por qué en algunas regiones se sintió durante tanto tiempo? El SGC señala que influyen factores como la distancia respecto del epicentro, el tipo de suelo y las características de las construcciones. Por eso, un mismo terremoto puede sentirse como un movimiento corto en un lugar y mucho más prolongado en otro, aunque se trate del mismo evento.

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La profundidad también resulta clave. El sismo tuvo una profundidad reportada de 103 kilómetros, de acuerdo con el último reporte del SGC y los movimientos de este tipo pueden tener una amplia zona de percepción. En términos generales, la magnitud por sí sola tampoco permite saber qué tan fuerte será el impacto en superficie: la profundidad y las condiciones del terreno también pesan.

Colombia, además, es un territorio con una actividad sísmica constante por la interacción de las placas de Nazca, Sudamericana y Caribe. El SGC estima que ocurren alrededor de 2.500 sismos al mes en el país, aunque la mayoría no son percibidos. El llamado Nido Sísmico de Bucaramanga, en Santander, concentra cerca del 60 % de la sismicidad nacional y es una de las zonas con mayor actividad de este tipo en el mundo.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.