Por: Noticiero 90 minutos

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El corredor vial que conecta Buenaventura, Loboguerrero y Buga, uno de los principales de la región, enfrenta hoy una situación crítica tras el sismo registrado en la mañana. De acuerdo con la Concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico, se han detectado daños en varios puntos de la vía, incluyendo caída de material, inestabilidad en taludes y bloqueos preventivos. Estas medidas buscan priorizar la protección tanto de quienes transitan por la carretera como del personal que trabaja en medio de la emergencia.

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Frente a esta contingencia, los equipos operativos, técnicos y de emergencias están llevando a cabo una inspección constante. Su labor se concentra en revisar el estado de la infraestructura, retirar los escombros y permitir la reapertura gradual y segura de los sectores impactados, siempre atendiendo las particularidades de cada área. Según información difundida por Unión Vial Camino del Pacífico en redes sociales y confirmada a través de comunicados oficiales, el llamado es a actuar con extrema precaución, conducir con atención, obedecer la señalización instalada y seguir estrictamente las instrucciones del personal presente en la vía. Así mismo, se recomienda que se eviten traslados que no sean esenciales mientras avanzan las acciones de evaluación, atención y rehabilitación del corredor.

Por su parte, la Dirección de Tránsito y Transporte detalló en un reporte emitido a las 2:00 p. m. los cierres totales en diferentes tramos: en la vía Buga-Buenaventura, en los kilómetros 50 al 55, 58+700, 69+200 y 69+600; y en la vía Cali-Loboguerrero, en los kilómetros 36+100, 37+600 y 52+300. Esa autoridad insistió en la importancia de consultar el estado de las carreteras antes de cualquier viaje y acatar las indicaciones dadas por los funcionarios y cuerpos de emergencia.

Este suceso subraya la vulnerabilidad de las vías frente a fenómenos naturales y la importancia de la coordinación entre concesionarios, autoridades y comunidad para enfrentar eventualidades como la de hoy. Con la movilización de equipos especializados y el monitoreo permanente, buscan disminuir los riesgos y restablecer el tránsito en condiciones seguras lo más pronto posible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos con cierres totales en la vía Buenaventura-Loboguerrero-Buga tras el sismo?

La Dirección de Tránsito y Transporte reportó cierres totales en varias secciones clave: de los kilómetros 50 al 55, así como en los puntos 58+700, 69+200 y 69+600 de la vía Buga-Buenaventura. Además, en la vía Cali-Loboguerrero, las restricciones totales se sitúan en los kilómetros 36+100, 37+600 y 52+300. Se recomienda verificar siempre el estado de las vías antes de viajar.

¿Qué es un talud y por qué su inestabilidad representa un riesgo en las vías?

Un talud es una superficie inclinada, natural o artificial, que forma parte de la estructura de una carretera, como laderas o paredes laterales. La inestabilidad en taludes significa que estas superficies pueden deslizarse o desprenderse, lo cual aumenta el riesgo de caída de material y accidentes para quienes circulan por la vía, especialmente después de eventos como un sismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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